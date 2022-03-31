Песков разъяснил, когда может состояться встреча Путина и Зеленского

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал возможность встречи лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Он отметил, что, как и ранее заявляли в Кремле, встрече на высшем уровне должна предшествовать финализация работы по тексту договора, а также визирование и парафирование этого текста со стороны высокопоставленных лиц.

«И только потом уже можно вести речь о встрече на высшем уровне», — сказал Песков.

При этом официальный представитель Кремля заявил, что не стал бы давать какие-то чёткие рамки.

28 марта Песков заявлял об отсутствии продвижения по возможности встречи Путина и Зеленского.