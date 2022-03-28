Песков заявил об отсутствии продвижения по возможности встречи Путина и Зеленского

Встречи президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским после встречи делегаций в Турции не будет. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Нет, продвижения нет», — приводит РИА Новости ответ Пескова на вопрос, есть ли какое-либо продвижение по вопросу о возможной встречи Путина и Зеленского.

Ранее пресс-секретарь президента России заявил, что переговоры российской и украинской делегаций в Стамбуле вряд ли начнутся в понедельник, 28 марта.

По его словам, 29 марта «это может теоретически произойти».

Позднее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что переговоры российской и украинской делегаций пройдут в Турции во вторник, 29 марта.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия надеется на результат по итогам следующих переговоров с Украиной.