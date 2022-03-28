Эрдоган подтвердил проведение российско-украинских переговоров в Турции 29 марта
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Как отмечает РИА Новости, переговоры планируется провести во дворце Долмабахче в Стамбуле в 10:30 мск.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры российской и украинской делегаций в Стамбуле вряд ли начнутся в понедельник, 28 марта.
По его словам, 29 марта «это может теоретически произойти».
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия надеется на результат по итогам следующих переговоров с Украиной.