Эрдоган подтвердил проведение российско-украинских переговоров в Турции 29 марта

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что переговоры российской и украинской делегаций пройдут в Турции во вторник, 29 марта.

Как отмечает РИА Новости, переговоры планируется провести во дворце Долмабахче в Стамбуле в 10:30 мск.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры российской и украинской делегаций в Стамбуле вряд ли начнутся в понедельник, 28 марта.

По его словам, 29 марта «это может теоретически произойти».

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия надеется на результат по итогам следующих переговоров с Украиной.