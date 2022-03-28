Лавров заявил, что Россия надеется на результат по итогам следующих переговоров с Украиной

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал переговоры российской и украинской делегаций.
Лавров заявил, что Россия надеется на результат по итогам следующих переговоров с Украиной
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«Переговоры сейчас продолжаются. Вот они будут возобновляться буквально сегодня-завтра в Стамбуле, уже в очном режиме после целой серии видеоконференций. И мы заинтересованы в том, чтобы эти переговоры увенчались результатом. Результат, который будет достигать принципиальных для нас целей», — сказал Лавров.

Ранее президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин договорились провести следующую встречу делегаций России и Украины в Стамбуле.

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