Лавров заявил, что Россия надеется на результат по итогам следующих переговоров с Украиной

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал переговоры российской и украинской делегаций.

«Переговоры сейчас продолжаются. Вот они будут возобновляться буквально сегодня-завтра в Стамбуле, уже в очном режиме после целой серии видеоконференций. И мы заинтересованы в том, чтобы эти переговоры увенчались результатом. Результат, который будет достигать принципиальных для нас целей», — сказал Лавров.

Ранее президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин договорились провести следующую встречу делегаций России и Украины в Стамбуле.