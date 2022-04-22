Нуланд сообщила о поставках РСЗО из США на Украину
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«Итак, чтобы быть абсолютно чёткой, перечислю: РСЗО уже поставляются, есть союзники, которые работают над самолётами, а кроме этого, есть огромное количество запчастей для военных самолётов, которые уже меняют ситуацию», — сказала она в интервью «Европейской правде».
21 апреля президент США Джо Байден объявил о выделении Киеву дополнительного пакета военной помощи на сумму $800 млн.
Бывший старший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор ранее выразил уверенность в том, что поставки американского оружия Украине не изменят исхода событий, а лишь обострят отношения с Россией.