Нуланд сообщила о поставках РСЗО из США на Украину

США начали поставлять на Украину реактивные системы залпового огня (РСЗО), заявила заместитель госсекретаря Соединённых Штатов по политическим вопросам Виктория Нуланд.

«Итак, чтобы быть абсолютно чёткой, перечислю: РСЗО уже поставляются, есть союзники, которые работают над самолётами, а кроме этого, есть огромное количество запчастей для военных самолётов, которые уже меняют ситуацию», — сказала она в интервью «Европейской правде».

21 апреля президент США Джо Байден объявил о выделении Киеву дополнительного пакета военной помощи на сумму $800 млн.

Бывший старший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор ранее выразил уверенность в том, что поставки американского оружия Украине не изменят исхода событий, а лишь обострят отношения с Россией.