Нуланд сообщила о поставках РСЗО из США на Украину

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США начали поставлять на Украину реактивные системы залпового огня (РСЗО), заявила заместитель госсекретаря Соединённых Штатов по политическим вопросам Виктория Нуланд.
Нуланд сообщила о поставках РСЗО из США на Украину
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

«Итак, чтобы быть абсолютно чёткой, перечислю: РСЗО уже поставляются, есть союзники, которые работают над самолётами, а кроме этого, есть огромное количество запчастей для военных самолётов, которые уже меняют ситуацию», — сказала она в интервью «Европейской правде».

21 апреля президент США Джо Байден объявил о выделении Киеву дополнительного пакета военной помощи на сумму $800 млн.

Бывший старший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор ранее выразил уверенность в том, что поставки американского оружия Украине не изменят исхода событий, а лишь обострят отношения с Россией.

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