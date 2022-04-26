Лавров заявил, что НАТО вступает в прокси-войну с Россией

Поставляя оружие на Украину, НАТО вступает в прокси-войну с Россией, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

«НАТО, по сути дела, вступает в войну с Россией через прокси и вооружает этого прокси. На войне как на войне», — сказал он.

По словам министра, поставки Киеву оружия являются лишь ещё одним примером «нечистоплотности» Вашингтона в отношении международного права.

Лавров подчеркнул, что поставляемое на Украину западными странами вооружение является законной целью для российских военных, принимающих участие в военной спецоперации.

Ранее в МИД России заявили, что за полтора месяца США поставили Украине оружие на $1,65 млрд.

Директор департамента международных организаций российского внешнеполитического ведомства Пётр Ильичёв напомнил, что западные вооружения, оказавшиеся на Украине, являются законной целью для российских военных.