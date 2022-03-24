Несмотря на поставки оружия: почему НАТО не считает себя участником конфликта на Украине

В Североатлантическом альянсе заявили, что блок не является участником конфликта на украинской территории. В НАТО также сообщили, что не собираются направлять туда свои силы. При этом альянс наращивает военную поддержку Киева, поставляя противотанковые и зенитные комплексы, и планирует продолжать помощь такого рода. Речь идёт, в частности, о содействии в киберпространстве и предоставлении средств защиты от оружия массового поражения. Ранее в посольстве РФ в Вашингтоне заявили, что милитаризация Украины напрямую угрожает европейской и глобальной безопасности. По мнению экспертов, такая позиция альянса демонстрирует опасное лицемерие руководства НАТО.

Североатлантический альянс не считает себя вовлечённым в конфликт на Украине, заявил генсек блока Йенс Столтенберг во время пресс-конференции.

«НАТО не участвует в этом конфликте. Мы оказываем Украине поддержку, но в данном конфликте не участвуем, — отметил Столтенберг. — Мы помогаем Украине отстаивать её право на самооборону, закреплённое в Уставе ООН. Но направлять войска на Украину НАТО не станет».

По словам генсека альянса, блок может согласовать дополнительную военную помощь Киеву в ходе предстоящего саммита НАТО.

«В последние месяцы союзники нарастили военную поддержку, предоставляя противотанковые и зенитные комплексы, беспилотники, топливо и боеприпасы, — сказал Столтенберг. — Ожидаю, что завтра (24 марта. — RT) союзники договорятся об оказании дополнительной поддержки, включая помощь в киберпространстве, а также средства, необходимые для того, чтобы помочь Украине с защитой от химических, биологических, радиологических и ядерных угроз».

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Столтенберг отметил, что страны НАТО полны решимости делать всё, что в их силах, для помощи Украине. Однако, по его словам, у альянса также есть «обязанность» не допустить конфликт между НАТО и Россией.

«Это привело бы к гибели ещё большего числа людей и ещё более масштабным разрушениям», — подчеркнул генсек блока.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов оценил продолжающиеся поставки Киеву вооружений со стороны США и их союзников. По его словам, милитаризация Украины напрямую угрожает европейской и глобальной безопасности.

«При этом передача летальных средств происходит при произвольной трактовке властями западных стран национальных экспортноконтрольных законодательств. Лицензии зачастую одобряются в упрощённом режиме. В итоге значительная часть оружия оказывается в руках бандитов, нацистов, террористов и уголовников», — заявил Антонов.

Он также сообщил о рисках «расползания передаваемого ВСУ ракетного вооружения по Евросоюзу и соседним регионам», его использования против гражданской авиации. Российский посол также отметил, что и американские политики, принимающие решения «о бесконтрольной поставке Киеву Stinger и других боевых систем, должны избавиться от иллюзий и самоуспокоенности».

«США — не оторванный от мира «островок благополучия». Америка не застрахована от попадания оружия в распоряжение экстремистов на своей территории, — отметил он. — Государства — члены НАТО, по всей видимости, забыли, как Соединённые Штаты десятилетиями отлавливали переданные в 1980-х гг. афганским моджахедам ПЗРК по всему Ближнему и Среднему Востоку».

Антонов подчеркнул, что Россия призывает «спонсоров киевского режима прекратить поощрять кровопролитие» на Украине и всерьёз задуматься о последствиях своей деятельности.

Американский переносной противотанковый ракетный комплекс Javelin

© U.S. Army / Charles Rosemond

Напомним, на этой неделе в интервью телеканалу NBC Столтенберг заявил, что НАТО наращивает поддержку Украины, в том числе посредством поставок вооружений.

Кроме того, как сообщала пресс-служба НАТО в феврале, альянс уже передал Киеву тысячи единиц противотанкового оружия, сотни ракет ПВО, а также тысячи единиц стрелкового оружия и боеприпасов. По данным альянса, «уже осуществили или утверждают» такие поставки на украинскую территорию Бельгия, Германия, Греция, Канада, Латвия, Литва, Нидерланды, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Великобритания, США, Франция, Чехия и Эстония.

Что касается США, то они на прошлой неделе одобрили выделение дополнительных $800 млн в виде прямых поставок оружия на Украину, включая 800 переносных ЗРК Stinger, 2 тыс. ПРК Javelin, тысячу лёгких противотанковых орудий и 6 тыс. противотанковых систем AT-4.

«Из-за антироссийских действий НАТО»

Как отметил в комментарии RT замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман, когда Североатлантический альянс формально открещивается от участия в конфликте на Украине, но при этом продолжает поставлять Киеву оружие, речь идёт не только о лицемерии натовского руководства, но и об «изощрённой стратегии обеспечения собственной безопасности за счёт других».

«Североатлантический альянс и США систематически подчёркивают, боясь ответа со стороны России, что они находятся за скобками военного противостояния на Украине. При этом они поставляют Киеву оружие, без которого ВСУ просто не могли бы удерживать свои позиции. В значительной степени та ситуация, которая сейчас отмечается на Украине, произошла из-за антироссийских действий НАТО, касающихся в первую очередь поставок вооружений», — констатировал Фельдман.

По его словам, заявление генсека блока о нежелании конфликта с Россией говорит о том, что НАТО сейчас «находится на развилке»: с одной стороны, альянс хочет продолжать создавать проблемы России руками украинцев, методично вооружая их и поддерживая боеспособность ВСУ, а с другой — опасается довести ситуацию до прямого вооружённого столкновения с РФ.

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«По этой же причине основная военная поддержка будет осуществляться альянсом секретно. Что же касается помощи в киберпространстве, то речь, скорее всего, идёт об активном использовании натовских кибервойск и хакерских организаций, подконтрольных Вашингтону и Брюсселю, чтобы создавать проблемы российским компаниям и государственным органам», — предположил аналитик.

Фельдман также отметил, что оружие, которое Запад поставляет на Украину, нередко оказывается в руках или местного населения, или преступных радикальных элементов.

«Такого рода случаи могут сопровождаться трагичными инцидентами и ненужными жертвами», — сказал он.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин придерживается схожего мнения. По его словам, на Украине скоро усилится гуманитарная катастрофа из-за того, что вооружения от стран НАТО попадают в руки преступников и нацформирований, которые используют его против местных жителей.

«Более того, по Киеву и Харькову ходят банды мародёров. Скоро эти банды поползут по всей Украине при такой вооружённой поддержке Запада», — сказал эксперт в комментарии RT.

По словам Подберёзкина, НАТО хочет скрыть свою крайне пагубную роль в конфликте на Украине рассказами о том, что блок якобы в нём не участвует.

«Поставки оружия блоком — не что иное как участие в военно-силовом противоборстве», — считает аналитик.

Символика НАТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий

Подберёзкин также отметил, что предоставлением Украине средств, необходимых для защиты от химических, биологических, радиологических и ядерных угроз, НАТО хочет «напугать мир Россией, которая якобы всё это может организовать».

«Столтенберг хочет показать, что РФ якобы в состоянии использовать оружие массового поражения. Он специально поднимает градус эскалации ещё на ступень выше. При этом генсек не упоминает, что у России нет никакого химического и биологического оружия», — отметил эксперт.

«Геополитическая напряжённость»

Помимо планируемой дополнительной помощи Киеву генсек НАТО рассказал и о планах блока нарастить своё присутствие на восточном направлении. Столтенберг считает, что лидеры стран-членов блока на саммите альянса согласятся «укрепить позиции НАТО во всех сферах», что подразумевает значительное пополнение натовских сил «в восточной части альянса»: на земле, в воздухе и на море.

«Первый шаг — развёртывание четырёх новых боевых групп НАТО: в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. С учётом наших сил, которые уже присутствуют в странах Балтии и Польше, это значит, что у нас будет восемь многонациональных боевых групп НАТО, действующих по всему восточному флангу: от Балтийского моря до Чёрного», — заявил Столтенберг.

По его словам, Североатлантический альянс имеет дело «с новой реальностью» для своей безопасности.

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«Следовательно мы должны переориентировать наш потенциал сдерживания и обороны на более долгосрочную перспективу», — отметил генсек НАТО.

Столтенберг также сообщил, что уже сейчас в Европе находится 100 тыс. военнослужащих США, а также 40 тыс. «бойцов в непосредственном подчинении НАТО», причём преимущественно «в восточной части» блока.

«Сейчас в странах альянса в режим повышенной готовности переведены сотни тысяч бойцов союзных войск, — заявил генсек НАТО. — Все они поддерживаются значительными военно-воздушными и военно-морскими силами, включая пять авианосных ударных групп на Крайнем Севере и в Средиземноморье».

По мнению Павла Фельдмана, наращивая своё присутствие у границ России, НАТО лишь усиливает напряжённость у российских рубежей и ухудшает отношения с Москвой.

«Чем интенсивнее альянс будет пытаться укрепить свои позиции на восточном направлении, тем выше будет геополитическая напряжённость и риск прямого вооружённого конфликта. Именно это наращивание присутствия сил НАТО может привести к эскалации ситуации», — отметил эксперт.

Американские военные в Польше

Gettyimages.ru

В свою очередь, Алексей Подберёзкин заявил, что НАТО «нужен был конфликт на Украине», чтобы обосновать превращение восточноевропейских стран «в антироссийский форпост».

«Это своего рода плацдарм для натовской агрессии, который при первом же случае будет использован против РФ. Но Россия знает, как пресекать подобные провокации», — заключил аналитик.