Байден: идея о нехватке Украине поставок Западом военной техники не является точной

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Идея о том, что Украине не хватает поставок странами Запада современной военной техники, не является точной. Об этом заявил американский лидер Джо Байден.

«Поскольку наши ответные меры работают, поскольку Украина сражается так доблестно и использует военную технику, которую мы им предоставили, идея о том, что им не хватает современной военной техники, просто не является точной», — цитирует ТАСС Байдена.

По его словам, у Украины есть вся необходимая военная техника, «чтобы они могли делать то, что они делают».

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок сообщила, что министры иностранных дел ЕС намерены принять политическое решение о выделении дополнительного €1 млрд Украине для закупок оружия.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал США и НАТО прекратить поставки оружия и отправку наёмников на Украину.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что поставки США оружия на Украину подливают бензин в конфликт в стране.

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