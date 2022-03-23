Посол Антонов заявил, что накачивание Украины оружием угрожает глобальной безопасности

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Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал безответственным и крайне опасным накачивание Киева оружием. По его словам, милитаризация Украины угрожает безопасности в Европе и во всём мире.

«Накачивание киевского режима оружием и забрасывание на украинскую территорию иностранных наёмников безответственно и крайне опасно. Милитаризация Украины напрямую угрожает европейской и глобальной безопасности», — заявил Антонов, его слова приводятся в сообщении посольства в Telegram.

Он также выразил опасение, что значительная часть поставляемого оружия оказывается в руках «бандитов, нацистов, террористов и уголовников».

«Призываем спонсоров киевского режима прекратить поощрять кровопролитие на Украине и всерьёз задуматься о последствиях своей деятельности», — заключил Антонов.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок сообщила, что министры иностранных дел ЕС намерены принять политическое решение о выделении дополнительного €1 млрд Украине для закупок оружия.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал США и НАТО прекратить поставки оружия и отправку наёмников на Украину.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что поставки США оружия на Украину подливают бензин в конфликт в стране.

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