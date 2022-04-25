Пентагон сообщил о планах отправить на Украину комплексы Stinger и Javelin

Минобороны США сообщило о планах отправить на Украину до конца апреля комплексы Stinger и Javelin, а также другое оборудование.

Об этом говорится в заявлении Пентагона в Twitter.

«Наши пилоты Воздушных сил США готовят груз с боеприпасами, содержащими зенитные комплексы Stinger, противотанковые ракетные комплексы Javelin и другое оборудование, которое планируют отправить на Украину, на базе ВВС Дувр в апреле 2022 года», — заявили в министерстве.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Москва направила Вашингтону ноту с требованием прекратить поставки оружия Киеву.

21 апреля президент США Джо Байден объявил о выделении Киеву дополнительного пакета военной помощи на сумму $800 млн.