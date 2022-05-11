«Стимулирование агрессивности Киева»: почему США заявили о планах не снижать интенсивность поставок оружия на Украину

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что выделенных на оказание военной помощи Украине средств хватит до конца мая. По его словам, речь идёт о сумме в $100 млн. Он также выразил уверенность, что запрос американского лидера Джо Байдена к конгрессу о выделении дополнительных средств, чтобы США могли «бесперебойно предоставлять помощь Украине», будет одобрен. Ранее глава Белого дома подписал закон о передаче Киеву вооружений по ленд-лизу. По мнению экспертов, всё это говорит о том, что США придерживаются стратегии по усилению напряжённости на Украине.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что оставшиеся у американских властей $100 млн, предназначенные для военной помощи Киеву, закончатся уже в этом месяце.

«Из того, что предусмотрено текущими полномочиями, осталось $100 млн, — сказал Кирби во время брифинга. — Этой суммы хватит примерно до третьей недели этого месяца. Такой у нас примерный прогноз, поэтому мы продолжаем настаивать на том, чтобы конгресс как можно скорее одобрил запрос президента о выделении дополнительных средств, чтобы мы могли бесперебойно предоставлять помощь Украине».

При этом Кирби выразил уверенность, что этот запрос Джо Байдена к конгрессу будет одобрен, поскольку в обеих палатах есть двухпартийный консенсус относительно ситуации вокруг Украины. Однако всё же призвал законодателей поторопиться с утверждением. По его словам, «время имеет решающее значение».

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«Мы получили достаточно (благоприятных. — RT) сигналов от конгресса, помощь Украине поддерживают обе партии. Всё, что оттуда исходит, говорит нам о том, что насчёт дополнительных средств будут приняты меры и запрос будет удовлетворён. Это не отменяет того, что мы хотели бы, чтобы необходимые меры были приняты очень-очень быстро, чтобы не было перебоев», — заявил пресс-секретарь Пентагона.

Кирби также отметил, что Вашингтон не будет снижать интенсивность поставок оружия Киеву.

«Что касается скорости (поставок. — RT), она будет такой же, как раньше», — сообщил он.

Кирби также признал, что для использования некоторых вооружений, которые доставляются на Украину, например для применения гаубиц, ВСУ не хватает подготовки, поэтому, по его словам, Пентагон обучает украинских военных обращению с этими артиллерийскими орудиями.

Ранее хозяин Белого дома подписал закон о передаче Украине вооружений по ленд-лизу.

«Закон уполномочивает администрацию в ходе 2023 финансового года передавать по программе ленд-лиза военное оборудование Украине и другим странам Восточной Европы. Закон освободит администрацию от необходимости следовать некоторым правовым положениям, которые регулируют ленд-лиз военного оборудования иностранным государствам, таким как ограничение срока займа пятью годами или требование о том, что страны-получатели должны оплатить все издержки, понесённые Соединёнными Штатами при сдаче оборонной техники в аренду», — говорится в пресс-релизе Пентагона.

Президент США Джо Байден

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© Julie Bennett

Байден также призвал конгресс одобрить его запрос на выделение дополнительных бюджетных ассигнований на сумму более $30 млрд, которые будут использоваться в основном для оказания Киеву военной помощи.

«Необходимость в этом ощущается остро. Я почти израсходовал ресурсы, предоставленные мне двухпартийным большинством конгресса на помощь украинским бойцам, — говорится в заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома. — Мы не можем позволить, чтобы наши поставки помощи прекратились, пока мы ждём дальнейших действий от конгресса. До наступления этого крайнего срока осталось примерно десять дней».

Поставки США и их уничтожение

Напомним, по данным Пентагона, с начала спецоперации России на Украине Вашингтон передал Киеву военную помощь на сумму около $3,8 млрд.

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Речь идёт, в частности, о 5,5 тыс. противотанковых управляемых ракет (ПТРК) Javelin, а также о переносных ЗРК Stinger, противотанковых системах AT-4, тактических беспилотных летательных аппаратах, гранатомётах, винтовках, пистолетах и дробовиках. Кроме того, как сообщили на прошлой неделе в Пентагоне, США доставили на Украину 80 американских гаубиц.

Между тем Россия уже неоднократно сообщала о ликвидации целых партий американского и западного оружия на Украине. Так, 7 мая официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил об уничтожении крупного скопления поступившей от США и других западных стран вооружений в районе железнодорожной станции в Харьковской области.

О ликвидации американского и западного оружия на Украине сообщили в Минобороны и 8 мая.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в районе населённого пункта Соледар уничтожены доставленные на железнодорожную станцию Соль вооружение и военная техника из США и западных стран», — заявил Конашенков на брифинге.

«Чемпион по накачке оружием»

По словам директора Центра военно-политических исследований МГИМО Алексея Подберёзкина, последние заявления Кирби и Байдена, связанные с поставками вооружений на Украину, свидетельствуют о том, что Соединённые Штаты придерживаются стратегии «по усилению напряжённости и использованию силовых и военных средств против российских военных руками ВСУ».

«Текущая стратегия Вашингтона поддерживается абсолютным большинством членов палаты представителей и сената конгресса. В этом смысле ожидать каких-то резких поворотов, например в части уменьшения интенсификации поставок оружия на Украину, не приходится. В США называют это помощью, но на самом деле это военно-техническое стимулирование агрессивности Киева, провоцирование силовой агрессии против России. Тут не нужно питать иллюзий — такая политика Вашингтона будет только ужесточаться», — заявил эксперт в беседе с RT.

Как отметил Подберёзкин, способы, которые выбирает Вашингтон для доставки оружия на Украину, в частности ленд-лиз, «просто очень удобны для США».

«Американцы навязывают Украине кредитный договор, по которому за эти поставки она потом сама будет расплачиваться. Соединённые Штаты фактически сажают Киев на кредитную иглу. Мало того что украинские власти отстаивают интересы США, так они ещё и будут платить за это из госбюджета», — сказал аналитик.

Американское оружие на Украине

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© Sean Gallup

Подберёзкин полагает, что слова Кирби и Байдена о поддержке запроса президента США в конгрессе говорят о том, что эта инициатива, скорее всего, действительно пройдёт обе палаты и поставки американского оружия на Украину «будут только нарастать».

«Вашингтон может начать передавать наступательные тактические ракеты, потом, вполне возможно, перейдёт к отправке реактивных систем залпового огня большой дальности. США, по всей видимости, захотят подвергнуть опасности приграничные районы России, поскольку такое оружие имеет высокую степень поражения объектов. Нельзя исключать и поставки С-300 из стран — союзников Вашингтона, например Кипра или Польши. Но проблема для ВСУ тут заключается в том, что они не умеют эффективно пользоваться такими вооружениями», — считает эксперт.

Кроме того, как подчёркивает Подберёзкин, нет никакой гарантии, что американские поставки оружия дойдут до ВСУ, поскольку российские войска ликвидируют транспортную инфраструктуру, по которой поступает техника с такими вооружениями, а также склады с ними. По мнению эксперта, то оружие, которое всё-таки будет доходить до ВСУ, не сможет в значительной степени повлиять на ход спецоперации России на Украине.

«Такого рода поставки не в состоянии радикально изменить соотношение сил, они не повлияют на результат спецоперации и её эффективность. ВСУ это оружие уже никак не поможет», — считает Подберёзкин.

Как заявил в разговоре с RT полковник в отставке Виктор Баранец, США выгодно, чтобы ВСУ «купались в американском оружии», но многое из таких поставок либо ликвидируется российской стороной, либо идёт на чёрные рынки.

«И это даже несмотря на системные и ритмичные поставки вооружений на Украину. Соединённые Штаты делают это для втягивания украинской стороны в своё противодействие с Россией. США — чемпион мира по накачке Украины оружием», — заявил аналитик.

По словам Баранца, планам Вашингтона мешают российские ВС, которые последовательно и эффективно выполняют свои задачи по демилитаризации Украины.