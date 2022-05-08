В Минобороны России сообщили об уничтожении поставленного ВСУ западного оружия

ВКС России высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили в районе населённого пункта Соледар доставленное для ВСУ оружие из западных стран. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в районе населённого пункта Соледар уничтожены доставленные на железнодорожную станцию Соль вооружение и военная техника из США и западных стран», — заявил он на брифинге.

Конашенков добавил, что удары были нанесены также по личному составу подразделений резерва ВСУ.

Ранее стало известно, что российские силы ПВО в течение суток сбили один украинский самолёт Су-25, один беспилотник Bayraktar TB2 и два других БПЛА.