Американский президент Джо Байден подписал закон о поставках Украине оружия по ленд-лизу, сообщили в Белом доме.

«Подписан закон о ленд-лизе для защиты украинской демократии 2022 года», — написала в Twitter помощник пресс-секретаря Белого дома Энджела Перес.

К сообщению она прикрепила фотографию, на которой Байден сидит за рабочим столом и подписывает документ.

Как отмечал спикер Госдумы России Вячеслав Володин, программа ленд-лиза позволит кратно увеличить прибыль американских военных корпораций.

Документ отменяет определённые ограничения президентских полномочий по предоставлению военной помощи, если она предназначается для киевского режима.