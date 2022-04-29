Володин прокомментировал решение конгресса США о поставках оружия на Украину по ленд-лизу

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Спикер Госдумы России Вячеслав Володин прокомментировал решение палаты представителей американского конгресса о поставках оружия на Украину по программе ленд-лиза.
Володин прокомментировал решение конгресса США о поставках оружия на Украину по ленд-лизу
  • РИА Новости

«Ленд-лиз — это товарный кредит, причём недешёвый: за все боеприпасы, технику и продовольствие, которые поставят США, расплачиваться будут многие будущие поколения граждан Украины», — написал он в Telegram.

Володин отметил, что программа ленд-лиза позволит кратно увеличить прибыль американских военных корпораций.

Ранее сообщалось, что палата представителей конгресса США одобрила проект о программе ленд-лиза для Украины.

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