Володин прокомментировал решение конгресса США о поставках оружия на Украину по ленд-лизу
- РИА Новости
«Ленд-лиз — это товарный кредит, причём недешёвый: за все боеприпасы, технику и продовольствие, которые поставят США, расплачиваться будут многие будущие поколения граждан Украины», — написал он в Telegram.
Володин отметил, что программа ленд-лиза позволит кратно увеличить прибыль американских военных корпораций.
Ранее сообщалось, что палата представителей конгресса США одобрила проект о программе ленд-лиза для Украины.