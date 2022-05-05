«Простимулировать ВПК»: почему Байден заявил об избавлении от риска ввязывания в третью мировую войну

Президент США Джо Байден заявил, что рабочие завода Lockheed Martin, производящего ПТРК Javelin, дают Украине «возможность защищаться», избавляя Соединённые Штаты от риска ввязаться в третью мировую войну. Байден напомнил, что Вашингтон уже передал Киеву военную помощь более чем на $3 млрд за время спецоперации РФ и отправил 5,5 тыс. Javelin. Также он призвал конгресс оперативно одобрить его запрос, предполагающий выделение Украине ещё $20,4 млрд на оборону. При этом ранее глава Белого дома указал, что США и НАТО не участвуют в конфликте на украинской территории. По мнению экспертов, поставляя оружие на Украину, США фактически воюют руками Киева, несмотря на заявление Байдена о неучастии в конфликте.

Президент США Джо Байден заявил, что рабочие завода Lockheed Martin, производящего ПТРК Javelin, дают Украине «возможность защищаться», избавляя Соединённые Штаты от риска ввязаться в третью мировую войну.

«Вы дарите украинскому народу возможность защищаться, не создавая риска ввязаться в третью мировую войну отправкой американских военнослужащих сражаться с российскими военными, — отметил Байден. — Немалая причина того, что они могут продолжать бороться, превращая эту войну в стратегический провал России, заключается в поддержке, которую им оказывают США, а также наши союзники и партнёры».

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Глава Белого дома сообщил, что США уже направили Киеву 5,5 тыс. противотанковых управляемых ракет (ПТРК) Javelin.

При этом, говоря об этих вооружениях, Байден оговорился и заявил, что Соединённые Штаты якобы направляли Javelin России. Кроме того, он неоднократно путался и в других местах своей речи, например назвал украинского военного «венгерским».

По словам американского лидера, с начала спецоперации РФ Вашингтон передал Киеву военную помощь на сумму более $3 млрд.

«Плюс к этому значительные поставки со стороны наших союзников и партнёров, а также многие тысячи единиц другого противотанкового и противовоздушного вооружения, вертолётов, бронированной техники, артиллерии, систем береговой обороны», — заявил Байден.

Он также напомнил, что на прошлой неделе направил конгрессу США запрос на выделение дополнительных бюджетных ассигнований на сумму более $30 млрд.

«Простыми словами, сказал, что нам нужно больше денег — чтобы обеспечить США возможность продолжать посылать вооружения напрямую на передовые линии», — пояснил американский лидер.

Он также призвал конгресс оперативно одобрить выделение этих средств, чтобы помочь Украине.

Президент США Джо Байден на заводе Lockheed Martin, производящем ПТРК Javelin

AP

© Evan Vucci

При этом 28 апреля глава Белого дома заявил журналистам, что США и НАТО не участвуют в конфликте на Украине. На вопрос, является ли происходящее на украинской территории конфликтом Штатов, альянса и России, «который уже имеет место быть», Байден ответил, что «это неправда».

«Лишь бы только тянулся подольше»

Напомним, в конце апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что страны НАТО, в том числе США, поставляя оружие Украине, вступают с Россией в прокси-войну. По его словам, западное вооружение — законная цель для ВС РФ, которые проводят спецоперацию.

«Если НАТО, по сути дела, вступает в войну с Россией через прокси и вооружает этого прокси, то на войне как на войне», — сказал Лавров в эфире Первого канала.

По словам российского министра, Запад, включая Соединённые Штаты, хочет этими вооружениями «заставить украинцев воевать с Россией до последнего солдата».

«Лишь бы только тянулся подольше этот конфликт, лишь бы только, как они надеются, Россия от него страдала всё больше и больше», — отметил Лавров.

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Однако, передавая оружие, лидеры стран НАТО, в том числе и Байден, заявляют, что «исключён вопрос о направлении войск» альянса, кроме Польши, которая предложила «некую миротворческую операцию на Украине, явно будучи заинтересованной отправить туда своих военнослужащих», напомнил глава МИД РФ.

Тем временем в США конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер представил совместную резолюцию, предписывающую привлечение Вооружённых сил США к обороне Украины в случае применения против неё оружия массового уничтожения со стороны России. Инициатива была направлена на рассмотрение в комитет по иностранным делам нижней палаты конгресса.

«Установив, что Российская Федерация применила на территории Украины химическое, биологическое или ядерное оружие, президент США уполномочен использовать Вооружённые силы Соединённых Штатов Америки так, как считает необходимым и надлежащим», — говорится в документе.

Отмечается также, что целями Вашингтона в таком случае были бы «защита интересов национальной безопасности США в отношении Украины», а также «помощь в обороне и восстановлении территориальной целостности» украинского государства.

Как заявил Кинзингер, он внёс на рассмотрение данный проект резолюции о разрешении на применение военной силы «как чёткую красную черту». По его словам, Соединённые Штаты должны поддерживать своих союзников.

Здание конгресса США

Gettyimages.ru

© Grant Faint

Ранее посольство РФ в Вашингтоне назвало «огульными» обвинения замгоссекретаря Бонни Дженкинс, которая приписала России наличие незадекларированного химического оружия и его применение. Как подчеркнули в дипведомстве, в ходе спецоперации Минобороны РФ получило в своё распоряжение «неопровержимые данные о подготовке Соединёнными Штатами провокаций с целью обвинения российских ВС в применении оружия массового уничтожения на Украине».

«Призываем Вашингтон одуматься и отказаться от провокаций, которые могут привести к гибели десятков тысяч граждан Украины, вызвать экологическую и гуманитарную катастрофу», — говорится в сообщении российского посольства.

«Инструмент наживы»

Как отметил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, несмотря на то что США напрямую не участвуют в конфликте на Украине, они «фактически воюют там руками Киева», поскольку поставляют ему оружие.

«Очевидно, что они пытаются нанести стратегическое поражение России на Украине. Байден хочет выделить дополнительные средства на военную помощь Киеву. Но понятно, что далеко не всё оружие доходит до ВСУ, большинство единиц идёт на чёрные рынки, а потом перепродаётся в другие точки мира, в том числе в Африку и на Ближний Восток, поскольку коррупцию на Украине никто не отменял», — констатировал эксперт в разговоре с RT.

По мнению Блохина, Байден, заявляя, что рабочие завода Lockheed Martin дают «Украине возможность защищаться», избавляя США от риска ввязаться в третью мировую войну, умалчивает о том, что за счёт поставок оружия Киеву Вашингтон хочет «простимулировать свой ВПК».

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«Понятно, что многие запасы старых вооружений в США и Европе скоро будут исчерпаны, их придётся восполнять. А это хороший повод к стимулированию военно-промышленного комплекса. Украина стала свалкой старого оружия и инструментом наживы для американских производителей вооружений. Но Байден продолжает бить себя в грудь и заявлять о поддержке Украины», — подчеркнул аналитик.

В свою очередь, военный эксперт Алексей Леонков имеет схожую точку зрения. По его словам, конфликт на Украине и опосредованное участие в нём США за счёт поставок вооружений обеспечивает американскому ВПК возможность «зарабатывать и создавать новые рабочие места».

«США продолжают обогащаться на военных конфликтах, не обращая внимания на жертвы, а также желая максимально ослабить своих потенциальных противников. США будут воевать руками Киева до последнего украинца и зарабатывать на этом деньги», — заявил эксперт в разговоре с RT.

При этом, по мнению Леонкова, поставки Соединённых Штатов оружия Киеву навредят в первую очередь не России, а Западу, поскольку поставляемое им оружие на Украину уйдёт потом через чёрные рынки обратно в западные страны и будет представлять угрозу в руках террористов.

«Даже в самих США осознают эту проблему. Так, глава Пентагона Ллойд Остин недавно признал, что Вашингтону сложно следить за судьбой оружия, которое пересекает границу Украины. Понятно, что если американский министр обороны говорит об этом, то нет никаких гарантий, что это оружие не окажется в самых неожиданных местах», — сказал аналитик.

Оружие США, предназначенное для Украины

AP

© Roland Balik / U.S. Air Force

Однако, несмотря на такие издержки, запрос Байдена на сумму более $30 млрд, включающий расходы на дополнительную военную помощь Киеву, с большой долей вероятности будет одобрен конгрессом, прогнозируют аналитики.

«Скорее всего, конгресс тут не пойдёт против главы Белого дома, поскольку в обеих палатах существует двухпартийный консенсус по поводу оказания Украине военной помощи», — заявил Блохин.

При этом эксперты считают, что инициатива конгрессмена Кинзингера о привлечении американских военных к обороне Украины не пройдёт конгресс.

«Вашингтон не хочет прямого столкновения с Россией. Принятие такого документа означало бы начало третьей мировой войны, учитывая, что Вашингтон уже безосновательно обвинял РФ в применении ОМУ на Украине, хотя на самом деле именно Соединённые Штаты планируют организовать такого рода провокации, чтобы возложить вину за них на РФ», — отметил Блохин.