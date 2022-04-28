Попытка исторического реванша: что стоит за сообщениями о планах Польши ввести своих «миротворцев» на Западную Украину

Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления военно-политического контроля Польши над областями Западной Украины, заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. По данным ведомства, операция будет объявлена «миротворческой», однако в реальности Варшава хочет взять под контроль ранее принадлежавшие ей территории. Отмечается, что польские спецслужбы уже ведут поиск «договороспособных» представителей украинской элиты для формирования ориентированного на Варшаву «демократического» противовеса националистам. По словам аналитиков, согласие Киева на подобную интервенцию будет означать фактический распад Украины.

Власти Польши обсуждают с США возможность установления контроля над западными областями Украины. Такие данные в четверг, 28 апреля, привёл директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, которого цитирует Бюро по связям с общественностью и средствами массовой информации СВР.

«По поступающим в Службу внешней разведки России сведениям, Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления плотного военно-политического контроля Польши над «своими историческими владениями» на Украине», — заявил Нарышкин.

По словам главы СВР, первым этапом операции должен стать ввод польских войск в западные области страны под лозунгом их «защиты от российской агрессии».

«С администрацией Джо Байдена обсуждаются модальности предстоящей миссии. Согласно предварительным договорённостям, она будет проходить без мандата НАТО, но с участием «желающих государств». Варшава пока не смогла условиться с потенциальными участниками «коалиции единомышленников», — сообщил он.

При этом руководитель разведывательного ведомства полагает, что Варшава и не стремится к тому, чтобы к её действиям на Украине присоединились другие страны. «Польское руководство и не заинтересовано в «лишних соглядатаях» своей операции», — пояснил Нарышкин.

Сергей Нарышкин

РИА Новости

© Евгений Биятов

По данным СВР, польский «миротворческий» контингент планируется разместить в тех частях Украины, где угроза непосредственного столкновения с российской армией минимальна.

«В приоритетные «боевые задачи» польских военных войдёт постепенный перехват у Нацгвардии Украины контроля над расположенными там стратегическими объектами. Польские спецслужбы уже сейчас ведут поиск «договороспособных» представителей украинской элиты для формирования ориентированного на Варшаву «демократического» противовеса националистам», — сообщил Нарышкин.

Он добавил, что, по расчётам польской администрации, превентивное закрепление на западе Украины «с высокой степенью вероятности приведёт к расколу страны». При этом Варшава, по существу, получит под управление территории, на которые войдут «польские миротворцы».

По мнению опрошенных RT аналитиков, Варшава может претендовать на территории, которые ранее входили в состав Польши. В частности, речь идёт о Волынской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровненской и Тернопольской областях.

«Насколько можно сегодня считать эти земли польскими — вопрос очень дискуссионный. Не все в Польше с этим согласны, но нынешнее польское руководство претендует на эти земли», — заявил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков отметил, что возможное вторжение Польши на Украину будет противоречить международному праву, несмотря на то что делаться это будет под вывеской миротворчества.

«Это будет агрессия Польши в отношении Украины, аннексия части её земель. Эти действия не могут быть законными», — отметил депутат.

«Иллюстрация колониальных порядков»

В планах польского руководства Сергей Нарышкин усмотрел исторические параллели с политикой Варшавы в период после Первой мировой войны.

«По сути, речь идёт о попытке повторить историческую для Польши «сделку» после Первой мировой войны, когда коллективный Запад в лице Антанты признал за Варшавой право сначала на оккупацию части Украины для защиты населения от «большевистской угрозы», а потом и включение этих территорий в состав польского государства. Последовавшие события стали наглядной иллюстрацией колониальных порядков и принудительной полонизации как основных методов строительства «Великой Польши», — констатировал глава СВР.

Польские военные

Legion-Media

© Pawel Sonnenburg / Psonnenburg

Напомним, в 1918—1921 годах в ходе польско-украинской и советско-польской войн Варшава установила контроль над территорией Западной Украины и западными областями Белоруссии.

А в марте 1923-го совет послов Антанты утвердил переход этих земель под власть Польши. На присоединённых территориях Варшава стала активно проводить политику полонизации. В частности, в 1924 году было официально запрещено использование украинского языка, закрывались школы и читальни.

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Помимо этого, Варшава всячески способствовала переселению польского населения на занятые территории. По словам Владимира Оленченко, между поляками и украинцами происходили жёсткие столкновения на этнической почве.

«Волынская область была местом прямых столкновений между украинцами и поляками. Позднее украинские националисты произвели там погром, известный как Волынская резня», — рассказал аналитик.

По его словам, историческая память о тех событиях жива как в Польше, так и на Украине, поэтому возможное появление польских войск в западных украинских областях может сопровождаться конфликтами.

После Второй мировой войны территории Западной Украины отошли УССР, однако в Польше до сих пор распространено мнение, что эти земли должны принадлежать Варшаве. Так, в 2017-м ко Дню независимости Польши в аэропорту Варшавы появились билборды с картами республики, на которых её восточная часть была изображена в границах 1939 года и включала так называемые Восточные кресы, которые сейчас входят в состав Белоруссии, Литвы и Украины. В Киеве эта акция вызвала негативный отклик.

Аналогичный скандал произошёл в 2019 году, когда в Польше запустили специальный поезд по случаю годовщины Второй Речи Посполитой. На нём был изображён портрет первого главы возрождённого польского государства Юзефа Пилсудского, а также карта, на которой Львов, Луцк, Ровно и ряд других городов обозначались как часть Польши.

Поезд с картой Польши

© Соцсети

А в марте 2022 года в эфире польского телеканала TVP1 была показана карта «раздела Украины». Скриншот телетрансляции опубликовал в соцсетях экс-депутат Верховной рады Илья Кива. На карте в составе Польши были обозначены Львовская, Ивано-Франковская, Волынская, Ровненская и Тернопольская области Украины. При этом Черновицкую область авторы карты «передали» Румынии, а Закарпатье — Венгрии.

«Румыния с Венгрией могут не остаться в стороне»

В Варшаве уже выступили с опровержением слов Сергея Нарышкина. Так, пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин выразил мнение, что целью распространения озвученной информации может быть подрыв сотрудничества Варшавы и Киева.

В свою очередь, эксперты отмечают, что данные о планах Польши ввести воинский контингент на Западную Украину подтверждаются некоторыми публичными заявлениями руководства страны. Так, в марте этого года вице-премьер Польши, глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский предложил для урегулирования ситуации на Украине ввести туда миротворческую миссию НАТО.

«Я думаю, что необходимо иметь миротворческую миссию НАТО или, возможно, какую-то более широкую международную структуру. Но миссию, которая сможет защитить себя и которая будет действовать на территории Украины», — приводит слова политика Интерфакс.

В том же месяце американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд не исключила возможности ввода войск одной из стран НАТО на Украину. При этом в Вашингтоне неоднократно подчёркивали, что американских военных там не будет.

Владимир Зеленский и Ярослав Качиньский в Киеве

Legion-Media

© Ukraine Presidency / Ukraine Presidency / Alamy Live News

Инициативу Качиньского комментировал глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, введение миротворцев НАТО на Украину может подразумевать установление контроля Польши над западной частью страны.

«Я не исключаю, что, если бы вдруг такое решение было принято, оно бы предполагало, что основу таких миротворческих сил составит польский контингент, который возьмёт под контроль Западную Украину во главе со Львовом и там будет оставаться длительный период», — отмечал министр.

По словам аналитиков, для подобной операции Варшава может, в частности, задействовать 18-ю механизированную дивизию. Данное соединение польское Минобороны создаёт с 2018 года. В зону ответственности дивизии входят территории на границе Польши с Украиной и Белоруссией.

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При этом в сообщении о создании дивизии на сайте Минобороны Польши пояснялось, что развёртывание этого формирования стало реакцией на политику России, «аннексию Крыма» и «гибридные действия на востоке Украины». Кроме того, подчёркивалась историческая связь дивизии с событиями советско-польской войны 1919—1921 годов.

«Созданная в 2018 году дивизия ссылается на события, которые имели место в 1920 году, — на победоносную войну с большевиками, на Варшавскую битву. Среди этих войск как раз отличилась 18-я пехотная дивизия, которую позже назвали «железной дивизией», — отмечали в польском Минобороны.

Ряд интернет-СМИ также сообщал, что в последнее время Войско польское максимально активизировало мероприятия по доукомплектованию подразделений до штата военного времени. Набор «добровольцев» якобы осуществляется через сайты Министерства обороны Польши. Всё это, по данным журналистов, может быть связано с предстоящим вводом войск на Украину.

Стоит отметить, что 28 апреля польская армия оповестила население о том, что в начале мая в Польше будет наблюдаться масштабная переброска военной техники по всей территории страны. Официально это объясняется учениями, однако военное руководство попросило граждан не публиковать фотографии и информацию о передвижениях военных, взлётах и приземлениях военных самолётов, так как это якобы может иметь негативные последствия для системы безопасности и обороны.

Также 28 апреля в соцсетях стали появляться видео с румынской и американской военной техникой, которая направляется в сторону Украины. В Бухаресте также объяснили эти передвижения запланированными учениями.

В связи с этим аналитики не исключают, что на часть украинских территорий могут претендовать также Румыния и Венгрия.

«На территориях Украины проживают не только этнические поляки, но и румыны, и венгры. Если Польша вдруг начнёт какие-либо активные действия, то Румыния с Венгрией могут не остаться в стороне», — отметил в беседе с RT военный эксперт Алексей Леонков.

«Украина фактически распадётся на части»

По словам экспертов, если Украина допустит ввод польских войск на свою территорию, это будет означать «отказ Киева от суверенитета».

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«Если они примут или допустят польский протекторат над своими землями, то это значит, что они отказываются от собственного суверенитета. Если они отказываются от собственного суверенитета, то они приходят в противоречие с собственной Конституцией. Украина фактически распадётся на части», — отметил Владимир Оленченко.

В свою очередь, Алексей Леонков высказал предположение, что нынешнее украинское руководство вряд ли будет пытаться препятствовать вводу польских войск.

«Киев не распоряжается своим государством. Украина — это не субъект политики, а объект. Правительство Зеленского будет выполнять то, что ему скажут в Вашингтоне», — считает Леонков.

При этом, если действия Польши будут угрожать ходу российской специальной военной операции на Украине, Москва будет готова дать на это жёсткий ответ, подчеркнули аналитики.

«Наша позиция ясна — мы не приемлем какое-либо вторжение иностранных участников на Украину. Наш президент твёрдо и ясно сказал, что ответ будет молниеносным. Эта ситуация просчитана, и решение уже имеется на тот случай, если будет какое-то вмешательство», — заключил Оленченко.