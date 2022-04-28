«Спираль этнической ненависти продолжала бы раскручиваться»: историк Александр Дюков — о значении операции «Висла»

75 лет назад Войско польское приступило к проведению операции «Висла» по депортации украинцев из юго-восточных регионов в северо-западную часть страны. Таким образом официальная Варшава подрывала социальную, мобилизационную и хозяйственную базу националистов из ОУН-УПА*, активно действовавших на польской территории. В интервью RT директор фонда «Историческая память» Александр Дюков рассказал, были ли достигнуты поставленные цели, и назвал исторические последствия операции «Висла».

В 1944—1945 годах между СССР и Польшей была заключена серия соглашений «об обмене населением», согласно которым Советский Союз принимал на своей территории русских, украинцев, белорусов, литовцев и русинов, а официальная Варшава — поляков и евреев. По оценкам историков, в результате из СССР в Польшу переехали около 1,8 млн человек, а из Польши в Советский Союз — порядка 530 тыс.

Тем не менее значительное число украинцев остались в Польше. На них в мобилизационном и экономическом плане опирались действовавшие на польской территории банды ОУН-УПА*. Украинские националисты совершали нападения на силовиков и терроризировали мирное сельское население.

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Весной 1947-го у польских властей возник план корректировки военно-политической ситуации в юго-восточных регионах страны путём массового переселения украинцев на северо-западные территории, ранее принадлежавшие Германии и отошедшие Польше по итогам Второй мировой войны. 17 апреля из частей Войска польского и Корпуса внутренней безопасности была создана оперативная группа «Висла», включавшая в себя шесть дивизий и три отдельных полка.

28 апреля 1947 года началась операция «Висла». Мероприятия по переселению гражданского украинского населения и ликвидации банд ОУН-УПА продолжались около трёх месяцев.

Директор фонда «Историческая память» Александр Дюков в интервью RT рассказал, почему поляки решились на столь радикальные действия, как проходила операция «Висла» и какие исторические последствия она имела.

— Что заставило поляков столь жёстко действовать в отношении украинского населения?

— Полякам было необходимо прекратить деятельность на своей территории организаций украинских националистов, которые в годы Второй мировой войны устроили массовые убийства польского населения на Волыни. Хотя к 1947 году большинство украинцев в рамках взаимного переселения переехали в СССР, часть из них остались в юго-восточных регионах Польши. И среди них ОУН имела разветвлённую сеть, насчитывающую тысячи человек. Их деятельность была серьёзной угрозой польскому населению и самой польской государственности.

Депортация украинцев в ходе операции «Висла»

© Wikimedia commons

— Как проходила операция «Висла»? Какие силы были в ней задействованы?

— Польская сторона задействовала в операции «Висла» серьёзные силы армии и правоохранительных органов. Операция включала в себя две основные составляющие: боевые действия против УПА и собственно переселение украинцев в северные и западные регионы Польши. Они ранее входили в состав Германии, а по итогам Второй мировой войны были переданы Польше.

За время операции были ликвидированы порядка полутора тысяч человек, ещё примерно столько же попали в плен. Около 2 тыс. подверглись аресту по подозрению в принадлежности к оуновскому подполью. А депортированы были почти 140 тыс. украинцев.

— На новом месте жительства украинцев расселяли компактно?

— Нет. Параллельно с украинцами на те же самые северо-западные территории Польши массово переселялись поляки. Польские власти не хотели создавать монолитные украинские общины, которые бы могли стать потенциальной базой для деятельности банд ОУН-УПА.

Переселение украинцев в ходе операции «Висла»

© Wikimedia commons

— Как подлежавшие переселению люди реагировали на происходящее?

— Конечно, когда людей принудительно переселяют, им это не нравится. Тем более нужно понимать, что среди тех, кто непосредственно участвовал в организации переселения, были люди, пережившие недавнюю Волынскую резню, и это провоцировало определённую жестокость в отношении украинского населения. Жестокость эта была, разумеется, не такого размаха, как жестокость боевиков ОУН и УПА во время Волынской резни, когда убивали целыми сёлами, включая женщин и детей. Тем не менее насилие и неправосудные убийства мирного украинского населения всё-таки случались. Разумеется, радостными для местного украинского населения эти действия никак не были.

— Какими были условия, предоставляемые украинскому населению при переезде?

— Это были приемлемые условия. Нельзя сказать, что этот процесс повлёк за собой масштабную смертность в местах переселения. Это была насильственная акция, но она не носила характера истребления переселённого населения.

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— Какими были прямые последствия от проведения операции «Висла»? Польскому руководству удалось ликвидировать подполье ОУН-УПА?

— Цели, которые ставило перед собой польское руководство, были полностью реализованы. Подполье и банды УПА на территории Польши после 1947 года исчезли. Эффективность этих действий была подтверждена даже самим руководством УПА, которое объявило о ликвидации на территории Польши соответствующих повстанческих округов. Часть банд ОУН-УПА была уничтожена, часть попала в плен. Кто-то ушёл на территорию Чехословакии, и впоследствии власти выдали их Польше. В общем, бандподполье украинских националистов в Польше в результате операции было ликвидировано.

— Как в целом можно охарактеризовать историческую роль операции «Висла»? Сохранили ли украинцы свою национальную идентичность на новом месте?

— Операция «Висла» — это акция, которая затронула и невиновных людей, но в существующих тогда условиях она была необходима. Государство не может себе позволить существование бандподполья на своей территории. Действия польских силовых структур оказались эффективными. Масштабное вооружённое противостояние по этническому принципу в Польше после 1947 года прекратилось. Это, вне всякого сомнения, спасло множество жизней — как украинцев, так и поляков.

Что же касается судьбы переселённых украинцев, то в условиях мирного государства при отсутствии поддерживаемой подпольной сети многие из них если не в первом, то во втором-третьем поколении действительно ощутили себя поляками. Но здесь нужно понимать: если бы не было операции «Висла», то спираль этнической ненависти в Польше продолжала бы раскручиваться. И мирное сосуществование людей было бы просто невозможно.

Операция «Висла»

© Wikimedia commons

— Политики в наши дни как-то пытаются использовать память о событиях, связанных с операцией «Висла»?

— Украинская сторона давно пытается представить «Вислу» как этническую чистку. В Польше находятся люди, пытающиеся поддерживать эту трактовку, — как по мне, не совсем адекватную. Ведь операцию «Висла» нельзя рассматривать в отрыве от Волынской резни и в отрыве от кампании террора, развязанной УПА на польской территории. Других способов решить проблему не было. И, я уверен, большая часть населения Польши со мной сейчас согласится. Попытка трактовать историю операции «Висла» с украинских подходов — не более чем политическая конъюнктура.

— Как память об операции «Висла» влияет на современные отношения Польши с Украиной?

— Украинская сторона добивается признания этих событий политической чисткой, но по большому счёту эти действия не слишком активны. Что же касается властей Польши, то мы видим, что они сейчас безоговорочно поддерживают существующий на Украине режим и обсуждение всех неудобных вопросов стараются на данном этапе отодвигать в сторону.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).