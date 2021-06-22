«Стало ясно, что лёгкой прогулки не будет»: как нацистская Германия развязала войну против Советского Союза

80 лет назад гитлеровская Германия напала на СССР и началась Великая Отечественная война. В первые дни немецкие войска и их союзники смогли прорвать оборону Красной армии и продвинуться далеко вглубь советской территории. По словам историков, это было связано с объективными причинами: внезапностью нападения, численным превосходством врага, а также с неготовностью Красной армии и советского оборонно-промышленного комплекса к полномасштабной войне. В то же время уже скоро стало ясно, что план Германии по быстрому завоеванию СССР не сработает.

22 июня 1941 года нацистская Германия напала на Советский Союз. Начало войны оказалось для СССР крайне тяжёлым. Но уже очень скоро стало ясно, что «лёгкой прогулки», запланированной нацистским командованием, вермахту ждать не стоит.

«Создание колонии до Урала»

«Центральная, базовая причина начала войны — это стремление Германии к расширению своих границ на востоке, так называемый захват жизненного пространства. Это было определено ещё «Майн Кампф» — книгой Адольфа Гитлера, в которой отражены базовые идеи нацизма», — рассказал в беседе с RT историк и писатель Григорий Попов.

По его словам, как стало известно после завершения войны из показаний высокопоставленных военнопленных, конкретные планы нападения на СССР и другие государства к востоку от Германии Гитлер стал вынашивать уже вскоре после прихода к власти в начале 1930-х годов.

В 1933 году началось сближение ищущего себе союзников Берлина с официальной Варшавой. 26 января 1934 года между Германией и Польшей была подписана декларация о ненападении, известная среди историков как «Пакт Пилсудского — Гитлера». Позже она была дополнена рядом соглашений в сфере экономики. Польские власти не осуждали насильственное присоединение Австрии к Германии в 1938 году и выражали поддержку антисемитской политике официального Берлина.

«Соучастие в разграблении Чехословакии стало пиком польско-германского сотрудничества», — пишет в одной из своих статей доктор исторических наук Олег Назаров.

30 сентября 1938 года Германия, Великобритания, Франция и Италия подписали соглашение, известное как Мюнхенский сговор. Данный документ предусматривал передачу Германии Судетской области Чехословакии и принуждение Праги к «урегулированию» вопроса с венгерскими и польскими меньшинствами. Фактическим итогом подписания соглашения стало разделение осенью 1938 года Чехословакии между Германией, Польшей и Венгрией с последующим поглощением Третьим рейхом оставшихся формально независимыми чешских территорий. Третий рейх получил мощный военно-промышленный комплекс Чехословакии, позволивший ему готовиться к новым агрессиям. Протесты СССР против внешней политики Берлина западные лидеры игнорировали.

В 1939 году германско-польские отношения испортились. У Гитлера появились территориальные претензии к Польше, и германское командование начало разработку плана «Вайс» по нападению на Польшу.

Власти СССР пытались в 1939 году создать в Европе антинацистский блок, однако Англия и Франция затягивали переговоры. Как пишет историк Алексей Исаев, между СССР и западными державами существовало взаимное недоверие.

«У СССР перед глазами был Мюнхенский сговор… У России имелся отрицательный опыт 1915 года, когда страна попала под главный удар немецких войск, потеряла большую территорию, но крупного наступления на Западном фронте, несмотря на заранее достигнутые договорённости об использовании войск, так и не дождалась», — пишет Исаев в книге «История Великой Отечественной войны».

23 августа 1939 года между Германией и СССР был подписан договор о ненападении. 1 сентября 1939 года Третий рейх согласно решению, принятому ещё весной, напал на Польшу. Советский Союз не вмешивался в войну до того момента, пока польские войска не были полностью разгромлены, а польское правительство бежало из своей страны. Только 17 сентября 1939 года Красная армия вступила на территорию Западной Украины и Западной Белоруссии, вернув себе земли, которые были захвачены Польшей в начале 1920-х годов.

На фоне действий Третьего рейха против Польши Англия и Франция объявили войну Германии. Однако боевые действия на первоначальном этапе велись пассивно. Всё изменилось весной 1940 года, когда Германия сама перешла в наступление в Западной Европе. Всего за несколько недель нацисты оккупировали Данию, Норвегию, Нидерланды, Бельгию, Люксембург и Францию. Из противников в Западной Европе у нацистов осталась только Англия.

«Гитлер был убеждён, что в значительной мере Великобритания продолжает сопротивляться потому, что на материке существует такая сила, как СССР, и Лондон рассчитывает в перспективе получить поддержку от Кремля», — рассказал Григорий Попов.

Боевые действия в Западной Европе в 1940 году

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И это, по мнению историков, для нацистского фюрера было ещё одним поводом начать форсированную подготовку к нападению на СССР. 21 июля 1940 года в Германии по распоряжению Гитлера начались работы над военным планом «Барбаросса», предполагавшим нападение Германии на Советский Союз. 18 декабря того же года план был утверждён. Нацисты собирались нанести поражение СССР в ходе быстротечной кампании — блицкрига. Направлением главного удара было выбрано московское.

«Целью Гитлера было создание колонии до Урала на территориях Советского Союза», — заявил в комментарии RT доцент ГАУГН Дмитрий Суржик.

При этом, по словам историка, людям, жившим в то время в европейской части СССР, места на родине не оставалось. Большинство из них ожидала либо смерть, либо выселение в Сибирь.

Эксперты отмечают, что ни в экономическом, ни в военном плане Советский Союз к войне с Германией готов не был. Армии не хватало командиров с надлежащей профессиональной подготовкой. Артиллерия, авиация и бронетехника были в значительной степени устаревшими, а новые образцы вооружения (например, недавно разработанные танки Т-34 и КВ) ещё имели механические и конструктивные проблемы. В западных регионах СССР не успели оборудовать бетонные взлётно-посадочные полосы аэродромов. В стадии строительства находились укрепления так называемой Линии Молотова на новой границе, установленной в 1939 году.

Генерал-фельдмаршал В. Кейтель, генерал-полковник В. фон Браухич, А. Гитлер, генерал-полковник Ф.Гальдер (слева направо на первом плане) около стола с картой во время совещания генерального штаба. В 1940 году Адольф Гитлер подписал основную директиву №21 под кодовым названием «Барбаросса»

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Гитлер не считал СССР серьёзным противником и на одном из совещаний заявил, что кампания против России будет «детской игрой» по сравнению с боевыми действиями в Западной Европе. Тем не менее Германия создала на границах с СССР мощную группировку, проведя мобилизационные мероприятия и перебросив войска с запада.

Историки отмечают, что, вопреки послевоенным мифам, Иосиф Сталин не получил от разведки единой точной даты потенциального начала войны. Однозначные сведения отсутствовали. Назывались даты в марте, апреле, мае и июне 1941 года. Не имея твёрдой уверенности в сроках начала войны, советское руководство опасалось давать старт мобилизации и перегруппировке войск, чтобы не спровоцировать Гитлера. Только в июне на фоне военных приготовлений Германии и заявлений разведчика Рихарда Зорге о том, что война начнётся до конца месяца, Сталин дал команду выдвигать к границе войска из внутренних округов. Однако на то, чтобы выйти на границу вовремя, времени у них уже не хватило.

«Лёгкой прогулки не будет»

Во второй половине дня 21 июня 1941 года в радиоэфире над Польшей прозвучало зашифрованное сообщение о подготовке к вторжению в СССР. Личному составу немецких частей были зачитаны соответствующие приказы. Однако некоторые германские военные симпатизировали Советскому Союзу. Один из них, ефрейтор Альфред Лисков, перешёл через границу и сообщил советским пограничникам о подготовке к нападению. Об этом было доложено Сталину. Аналогичные данные поступали по линии разведки. Однако у советского лидера не было стопроцентной уверенности в том, что немцы не хотят спровоцировать Красную армию.

В советские приграничные военные округа и на флот была направлена директива, предупреждавшая о возможном нападении. Документ требовал от войск находиться в полной боевой готовности, но не поддаваться на провокации.

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Первыми ранним утром 22 июня 1941 года действия против СССР развернули диверсанты из полка особого назначения «Бранденбург», переодетые в форму Красной армии. Одной из основных задач, поставленных перед ними, был захват мостов в приграничной зоне. Причём советские военные, несмотря на неожиданность нападения, на некоторых объектах оказывали нацистскому спецназу достойное сопротивление.

Затем гитлеровская авиация начала наносить удары по советским аэродромам. Около четырёх часов по московскому времени по всей советско-германской границе началась немецкая артподготовка к наступлению. Ещё до того, как она прекратилась, к советским позициям двинулись нацистские штурмовые группы.

Как отмечают историки, в момент нападения немецкие войска были сконцентрированы вдоль границы, а советские — рассредоточены и большей частью находились на марше. Как пишет в своей книге Алексей Исаев, в относительной близости от границы — на расстоянии менее дневного перехода — в трёх советских военных округах находилось 40 дивизий, а в наступающих на них группах армий вермахта — 100. Непосредственно на границе соотношение сил для Красной армии было ещё хуже. При этом советским войскам остро не хватало автомашин и тягачей, из-за чего быстрая переброска пехоты и танков была невозможна.

Войска вермахта пересекают границы Советского Союза 22 июня 1941 года

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«Несмотря на неожиданность нападения и численное преимущество врага, советские военные во многих местах оказывали нацистам отчаянное сопротивление», — отметил в разговоре с RT специалист-историк Музея Победы Александр Михайлов.

Например, в Брестской крепости боевые столкновения продолжались, по некоторым данным, до конца июля—начала августа 1941 года.

К обеду 22 июня немецкие танки вышли уже к переправе через Неман у города Алитус в Литве. Гитлеровцы преодолели мосты, но попали в засаду советской 5-й танковой дивизии. Только вечером, когда к нацистам подошло подкрепление, советские силы отступили. 29-я танковая дивизия отбросила передовые отряды гитлеровцев в районе Гродно, но понесла при этом серьёзные потери.

Репродукция картины художника Петра Александровича Кривоногова «Защитники Брестской крепости», 1951 год

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Однако, несмотря на отдельные успехи Красной армии, фронт на направлениях главных ударов вермахта был прорван. Вглубь советской территории двигались танковые клинья, а очаги обороны добивала гитлеровская пехота. Уже 23 июня советским войскам пришлось оставить Гродно. В боях под белорусскими Пружанами и украинской Войницей гитлеровцы уничтожили значительное количество советских танков Т-26. Не имея информации о направлениях будущих нацистских ударов, советские войска вынуждены были контратаковать. Но контрудары не всегда были эффективны. 28 июня немецкие танки вошли в Минск.

Положение на Украине было лучше, чем в Белоруссии. На Юго-западном фронте находилось около 800 танков новых типов, была сохранена значительная часть авиации. Поэтому в первые дни нацистам не удалось продвинуться так глубоко.

Бой в Белоруссии. 1941 год. Великая Отечественная война 1941—1945 годов

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В целом после начала войны с СССР потери вермахта и люфтваффе оказались для немцев неожиданно высокими. Несмотря на достаточно быстрые темпы продвижения, нацисты не смогли нанести Красной армии непоправимые потери и сорвать эвакуацию промышленности вглубь страны.

«22 июня 1941 года Красная армия не была отмобилизована, количество танков и самолётов новых типов было невелико, а сами войска находились в состоянии реформирования, будучи практически не готовыми к полномасштабной войне. Тем не менее нацистам уже в первые дни войны советскими войсками был нанесён ущерб, с которым были несопоставимы их предыдущие потери в Европе. Нацистское руководство недооценило военный потенциал СССР и моральный настрой его жителей. Красная армия, в свою очередь, понесла огромные потери, но сохранила потенциал для дальнейшего сопротивления. Уже очень скоро стало ясно, что ожидаемой гитлеровцами лёгкой прогулки по Советскому Союзу не будет», — резюмировал Александр Михайлов.