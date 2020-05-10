«Потери были несопоставимы»: как Французская кампания гитлеровской Германии повлияла на ход Второй мировой войны

10 мая 1940 года нацистские войска развернули масштабное наступление на территории Западной Европы. Несмотря на преимущество союзников в соотношении сил, гитлеровской армии потребовалось около шести недель, чтобы оккупировать Францию и страны Бенилюкса. Части британского экспедиционного корпуса и отдельные соединения французской и бельгийской армий, блокированные у Дюнкерка, были эвакуированы. 60% территории Франции было передано под контроль Германии по условиям капитуляции, на остальной части страны действовало коллаборационистское правительство. Успешная для нацистов кампания, в ходе которой они понесли гораздо меньшие, чем союзники, потери, подтолкнула руководство рейха к дальнейшим действиям против СССР.

10 мая 1940 года страны гитлеровской коалиции начали операцию, позднее названную Французской кампанией, или Шестинедельной войной. После восьми месяцев позиционного противостояния в начале Второй мировой немецкие и итальянские войска атаковали англо-французские силы. Уже 22 июня Франция, бывшая основным соперником Германии в континентальной части Западной Европы, подписала перемирие, а ещё два дня спустя боевые действия полностью завершились. Успешные для нацистов итоги кампании в Западной Европе подтолкнули руководство рейха к дальнейшим действиям против Советского Союза.

«Странная война»

«Унизительные для Германии условия завершения Первой мировой войны, выразившиеся в территориальных потерях, контрибуциях и демилитаризации, разбудили в немецком обществе дух реваншизма, который позволил нацистам захватить власть в стране», — заявил в беседе с RT член Академии военных наук Андрей Кошкин.

По его словам, элиты западных государств не сумели вовремя рассмотреть угрозу. Вместо того чтобы вовремя остановить нацистский режим, лидеры Англии и Франции стали пытаться заигрывать с Адольфом Гитлером, проигнорировав аннексию Австрии и одобрив раздел Чехословакии.

Ощущение безнаказанности и огромные трофеи, по мнению Кошкина, сделали дальнейшую агрессию рейха практически неминуемой. Но западные державы рассчитывали, что она будет направлена против СССР, и не предпринимали серьёзных шагов.

1 сентября 1939 года гитлеровская Германия напала на Польшу. Два дня спустя Лондон и Париж объявили Берлину войну. 7 сентября французские войска атаковали Германию с запада, однако им удалось продвинуться всего на 32 км. Менее чем через неделю наступление захлебнулось. А 16—17 сентября Германия вернула себе ранее занятые Францией территории. В то же время польское правительство бежало из страны.

Война в районе франко-германской границы приняла позиционный характер. С октября 1939 года началась переброска во Францию английских войск, однако им пришлось сразу перейти к обороне. Французское же руководство сосредоточилось на усилении укреплений линии Мажино. Эти события получили среди историков название «Странная война».

«Линия Мажино со своими подземными фортами, электростанциями, совершенными системами вентиляции и лифтами представляла собой шедевр военно-инженерного искусства. Однако с учётом эпохальных изменений в военном искусстве она была очень сильно переоценена», — рассказал RT военный историк Юрий Кнутов.

Сбитый британский самолёт

© Deutsches Bundesarchiv

В конце 1939 года нацисты занялись активным планированием дальнейших боевых действий в Европе. 9 апреля 1940 года германские войска вторглись в Данию и Норвегию. Официальный Копенгаген капитулировал в тот же день. В Норвегии нацистов некоторое время сдерживал высадившийся там англо-французский корпус, однако уже 24 апреля силы союзников под напором гитлеровских войск начали отступать.

«Военными успехами в северной части Европы нацисты прикрыли себе фланг», — отметил Андрей Кошкин.

Шестинедельная война

«Существуют разные оценки сил Германии и западных союзников в мае 1940 года, однако в целом нельзя сказать, чтобы они были в пользу Берлина. Около 2,5—3 млн человек Германия сконцентрировала на границах с Францией, Нидерландами и Бельгией. Примерно 3—3,5 млн составляли совокупные силы противников Берлина. Кроме того, французские танки превосходили по своим тактико-техническим характеристикам немецкие», — пояснил Юрий Кнутов.

10 мая 1940 года германские войска перешли в массированное наступление. Изначально немецкое командование разработало план, предполагающий разгром союзной группировки севернее Соммы ударом на северном фланге и выход к Ла-Маншу. Однако генерал Эрих фон Манштейн предложил нанести неожиданный для англо-французских сил удар в Арденнах.

Также по теме «Странная война»: почему Франция и Великобритания не встали на защиту Польши от нацистской Германии 3 сентября 1939 года Франция и Великобритания стали первыми государствами, которые объявили войну нацистской Германии. На тот момент...

Гитлеровские войска были поделены на группы армий A, B и C. Наиболее мощной из них — группе армий A (45 дивизий, включая семь танковых) — было доверено прорваться через Арденны в обход линии Мажино, прижать силы союзников к морю, а затем уничтожить их совместно с группой армий B, которая предварительно должна была захватить Нидерланды и сковать противника в Бельгии. Группа армий C действовала в районе линии Мажино, лишая французов свободы манёвра.

«В Нидерландах и Бельгии имели место одни из первых примеров массового применения нацистами специальных диверсионных и десантных подразделений. Они успешно захватывали ключевые мосты и крепости, давая возможность основным силам вермахта спокойно преодолевать наиболее сложные места в обороне противника», — рассказал Юрий Кнутов.

Так, несколько десятков немецких десантников захватили стратегически важный форт Эбен-Эмаэль, прикрывавший переправы через реку Маас и канал Альберт. Высадившись с воздуха и подорвав кумулятивные заряды, они заблокировали бронебашни форта и заперли его гарнизон, составлявший около 1,2 тыс. человек.

11 мая 1940 года нацистами был полностью оккупирован Люксембург, 14 мая капитулировали Нидерланды, а 26 мая — Бельгия. Во Франции нацисты также успешно реализовывали свои планы. Оборона 2-й и 9-й армий Франции была прорвана. Арденнское наступление увенчалось успехом — союзники были прижаты к морю.

Единственным ситуационным успехом Франции стали удары, нанесённые по южному флангу нацистов 17—19 мая 4-й танковой дивизией под командованием бригадного генерала Шарля де Голля. Однако они уже ничего решить не могли.

Дюнкеркская операция

AFP

В конце мая избежавшие окружения британские, французские и бельгийские войска отступили к порту Дюнкерк.

«На этом этапе произошло одно из загадочных событий Второй мировой войны, которое историки до сих пор не могут объяснить. 23—24 мая Адольф Гитлер приказал приостановить наступление в этом районе. Существуют различные версии такого его решения: например, что немцы опасались удара на юге, однако я лично полагаю, что это было подготовкой к переговорам с британцами о заключении сепаратного мира», — рассказал Юрий Кнутов.

Пауза в боях позволила британцам организовать эвакуацию. В Великобританию было вывезено свыше 330 тыс. военнослужащих союзников. При этом военную технику, снаряжение и боеприпасы они бросили под Дюнкерком.

Гитлеровцы тем временем наступали вглубь Франции. 9 июня они вышли к Сене и, развернувшись к морю, окружили ещё одну англо-французскую группировку, сдавшуюся три дня спустя. 14 июня пал Париж. Одновременно в наступление перешла гитлеровская группа армий C. 17 июня нацисты уже форсировали Луару.

Италия вступила в войну на стороне Германии 10 июня 1940 года. Её примерно 300-тысячная группировка атаковала Францию с юга, однако далеко продвинуться не смогла из-за ожесточённого сопротивления французских войск.

Однако 22 июня 1940 года Франция официально капитулировала. Чтобы унизить французов, германское командование заставило их подписать соответствующий акт в Компьенском лесу — в том самом вагоне, в котором в 1918 году Германия подписала документы о капитуляции перед Антантой. 24 июня Франция подписала перемирие с Италией.

Капитуляция Франции

© Deutsches Bundesarchiv

Последствия поражения

«К поражению 1940 года союзников привёл целый комплекс причин», — заявил в беседе с RT вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны Константин Залесский.

Однако главной из них эксперт считает нежелание французов сражаться в полную силу из-за боязни потерь. По его словам, Франция очень тяжело переживала гибель значительного количества своих граждан в годы Первой мировой войны.

«Не готовая к потерям страна заведомо проигрывает», — отметил историк.

Юрий Кнутов подчеркнул, что потери западных союзников тем не менее оказались весьма весомыми. По его словам, они потеряли убитыми и ранеными около 300 тыс. человек, почти 2 млн сдались в плен немцам.

«Потери были несопоставимы. Германия потеряла 27 тыс. убитыми и чуть более 100 тыс. ранеными», — пояснил эксперт.

60% территории Франции было, по условиям капитуляции, передано Германии. На остальной части страны действовало коллаборационистское правительство. Кроме того, 832 кв. км французских земель передавалось союзнице Германии — Италии.

«Судя по всему, захватывая Европу, нацисты изначально не имели какого-то единого плана управления этими территориями. Поэтому в разных странах возникали принципиально отличающиеся друг от друга оккупационные режимы: рейхскомиссариаты, военные администрации, марионеточные государства или генерал-губернаторство, как в Польше», — рассказал Константин Залесский.

При этом деятельность движения Сопротивления в Западной Европе в первые годы войны, по его словам, сильно мифологизирована.

«Официальная историография соответствующих государств утверждает, что активное сопротивление нацистам начиналось практически сразу после оккупации и во Франции, и в Норвегии, и в Дании. Однако движение Сопротивления в Западной Европе на самом деле было слабее, чем об этом принято говорить. Более того, в западноевропейских странах существовали сильные коллаборационистские движения», — утверждает Залесский.

Обвиняемые в коллаборационизме женщины на улицах Парижа

© Bettmann/Getty Images

Активная партизанская борьба, по его словам, велась в Италии, Греции, Югославии и Советском Союзе.

«На то есть очень много причин. Состоятельные жители Западной Европы беспокоились за своё имущество, считая, что им есть что терять. Партизаны же были активны там, где нацистский режим был более жесток, существовал удобный рельеф, а население было пусть менее состоятельным, но более патриотично и государственнически настроенным», — предположил историк.

В свою очередь, Юрий Кнутов утверждает, что вплоть до 1941 года нацисты были относительно лояльны по отношению к населению Западной Европы, однако после провала наступления под Москвой и отсутствия прогресса в войне с Великобританией гитлеровцы стали чаще «срываться» на нём.

«В конечном итоге нацистская оккупация для европейцев, пытавшихся избежать потерь и сложностей, вылилась в репрессии, холокост, грабежи, захваты заложников. Однако чем ближе были войска антигитлеровской коалиции, тем активнее становилось движение Сопротивления», — резюмировал Кнутов.