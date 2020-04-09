«Гитлер понял, что не готов к высадке в Британии»: как Датско-норвежская операция повлияла на ход Второй мировой войны

80 лет назад началась операция гитлеровских войск по захвату Дании и Норвегии. В ходе неё немцы с минимальными потерями смогли оккупировать эти страны, показав превосходство как над местными армиями, так и над союзными им англо-французскими войсками. Как отмечают историки, оккупировав Данию и Норвегию, Германия обезопасила себя от возможного удара с севера, обеспечила транзит руды из Швеции и получила новый выход к границам СССР. В то же время морская часть операции прошла не столь успешно, что, по мнению экспертов, повлияло на решение Гитлера отложить вторжение в Великобританию и ускорило начало агрессии против Советского Союза.

9 апреля 1940 года нацистские войска начали вторжение в Данию и Норвегию. Официальный Копенгаген капитулировал в тот же день, а на полную оккупацию Норвегии гитлеровцам понадобилось чуть более двух месяцев. Успех операции в Скандинавии укрепил позиции нацистов на севере Европы и обезопасил пути транзита сырья для военной промышленности рейха из Швеции.

Важнейший плацдарм

Предпосылки для вторжения нацистов в Скандинавию возникли уже на начальной стадии Второй мировой войны, рассказал RT специалист-историк Музея Победы Александр Михайлов.

По его словам, на фоне захвата гитлеровцами Польши, Англия и Франция вступили с Германией в так называемую «Странную войну». В 1939 году франко-британские войска вторглись на несколько километров вглубь Германии, а затем откатились к укреплениям линии Мажино, после чего активные боевые действия временно прекратились. Однако обе стороны конфликта понимали, что переход его в горячую стадию — лишь вопрос времени.

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«И британское, и немецкое командование корпело над стратегическими планами, позволяющими создать выгодные условия для дальнейшего ведения войны. Ввиду отсутствия у Германии, в отличие от Англии, колоний и доминионов, Берлин обращал пристальное внимание на Скандинавию, страны которой имели значительные запасы необходимого рейху стратегического сырья, в частности железной руды», — подчеркнул Михайлов.

Скандинавские страны накануне Второй мировой старались придерживаться нейтральных позиций. Дания 31 мая 1939 года заключила пакт о ненападении с Германией, а власти Норвегии, уверенные в том, что их страна достаточно защищена морем, не видели в договоре с Берлином необходимости. Швеция же, несмотря на нейтральный статус, демонстрировала готовность идти на уступки Германии, в частности в области экономического сотрудничества.

«Как британцы, так и немцы видели в территории Норвегии и Дании важнейший плацдарм, прикрывавший территорию рейха с севера и позволявший контролировать прибрежную зону в Северной Атлантике. Кроме того, для нацистов это был один из возможных трамплинов для рывка против Советского Союза», — отметил в беседе с RT военный историк Юрий Кнутов.

В конце 1939 года официальный Лондон стал оказывать дипломатическое давление на Осло с целью установления экономической блокады Германии и одновременно начал разрабатывать планы возможного вторжения на территорию Норвегии, чтобы отрезать рейх от ведущих в Швецию торговых путей. Это могло бы иметь катастрофические последствия для гитлеровского военно-промышленного комплекса.

Согласно подсчётам специалистов, в среднем около 30% металла, из которого были сделаны в годы Второй мировой войны германские пушки и танки, поставлялось именно из Швеции. По ряду позиций шведские поставки были практически незаменимы. Кроме того, Стокгольм оказывал Берлину международные финансовые и транзитные услуги.

Инцидент с «Альтмарком». Погибших в инциденте немцев несут на берег для похорон

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27 января 1940 года верховное командование вермахта издало директиву о разработке оперативно-стратегического плана вторжения в Скандинавию. Процесс военного планирования стал активнее после того, как британский эсминец «Казак» 16 февраля 1940 года у берегов Норвегии взял на абордаж германский танкер «Альтмарк», перевозивший пленных англичан. Норвежские военные предпочли не вмешиваться.

По мнению историков, это вызвало гнев у Гитлера и заставило его отдать команду о непосредственной подготовке к вторжению в Скандинавию. Главной целью нацистов была Норвегия, однако для обеспечения десанта гитлеровцы нуждались в аэродромах Дании и гарантиях безопасного судоходства у её берегов.

Операция «Везерюбунг»

Датско-норвежская операция гитлеровских войск, известная под кодовым названием «Везерюбунг», началась 9 апреля 1940 года. Рано утром германское посольство передало в МИД Дании меморандум о намерении оккупировать страну, после чего границу пересекли самолёты люфтваффе и части вермахта.

«Организованного отпора нацистам в Дании не было, имели место только случайные перестрелки», — рассказал Юрий Кнутов.

Немецкие войска в Дании, 1940 год

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По словам историка, датские военнослужащие открывали огонь по гитлеровцам на контрольно-пропускных пунктах и в спешном порядке отступали. Помимо вторжения через сухопутную границу, нацисты высадили ряд морских и воздушных десантов. Немецкие военнослужащие появились прямо в центре Копенгагена, захватили телефонную станцию, полицейский участок, таможню и форт. Датских военных и чиновников закрывали в подвалах.

После того, как немецкое командование предупредило власти Дании о начале бомбардировок, король Кристиан Х отдал приказ о капитуляции. Монарх выступил по радио и призвал население страны не сопротивляться нацистам, после чего началась демобилизация армии.

«На разгром Дании ушло всего несколько часов. Это была оккупация между завтраком и обедом. Первый раз за день датчане ели до войны, а второй — уже после её завершения», — рассказал RT член Академии военных наук, полковник запаса Андрей Кошкин.

9 апреля 1940 года, через несколько часов после вторжения в Данию, немецкие войска начали высадку в Норвегии. Гитлеровцам пытались оказывать сопротивление части береговой охраны и находившиеся у берегов Скандинавии британские корабли, однако немецкая пехота с ходу захватила Осло и ещё ряд норвежских городов.

Немецкие танки в городе Обенро

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Нацисты пытались взять в плен или убить короля Норвегии Хокона VII. Однако его спасли оставшиеся верными присяге военные. После отказа Швеции предоставить ему убежище, монарх прятался в лесу, пока его не нашли высадившиеся в Норвегии британцы.

12 апреля 1940 года в Нарвик были направлены первые подразделения 24-й пехотной бригады шотландских стрелков, к которым вскоре присоединились другие британские, французские и польские части. Однако действия различных подразделений союзников и норвежских войск были не согласованы между собой, что резко снижало их эффективность.

24 апреля немцы нанесли мощный удар по западным союзникам и норвежцам, после чего те начали отступление, вскоре переросшее в бегство. Даже Уинстон Черчилль в дальнейшем признает, что в норвежской кампании превосходство немцев в замысле, руководстве и энергии было несомненным.

28 мая союзники предприняли последнюю попытку наступления в районе Нарвика и даже потеснили немцев. Однако начало масштабного гитлеровского наступления в Западной Европе заставило Лондон и Париж вывести свои части из Скандинавии. 10 июня Норвегия официально капитулировала, после чего вся страна была оккупирована нацистами.

Немецкая пехота в Норвегии

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«Везерюбунг» показал пример тщательно спланированной и твёрдо осуществлявшейся операции всех трёх видов вооруженных сил. Германская сторона продемонстрировала своё превосходство над союзниками в развитии военного искусства, степени готовности высшего командования и штабов к проведению сложных в оперативном и тактическом плане форм действий, уровне боевой подготовки сухопутных войск, авиации и флота», — пишет в своей книге «Везерюбунг»: Норвежская кампания 1940 года» историк Сергей Патянин.

По словам Юрия Кнутова, соотношение потерь в ходе датско-норвежской операции было в пользу нацистов. Так, при захвате Дании погибло два немца и 16 датских военнослужащих. В Норвегии гитлеровцы потеряли безвозвратно порядка 3,7 тыс. человек — по большей части на затонувших во время морских боёв кораблях. Общие потери союзников составили порядка 4 тыс. убитыми.

«Единственная позиция, где потери Германии были ощутимо больше британско-французских — это флот. Особенно много немцы потеряли вспомогательных судов», — отметил историк.

Результаты «Везерюбунга»

Оккупировав Данию и Норвегию, Германия в начале лета 1940 года обезопасила себя от возможного удара с севера, обеспечила транзит руды из Швеции, получила новый выход к границе СССР и возможность контролировать прибрежную зону Северной Атлантики, отметил Кнутов.

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«Норвежцы и датчане передали вермахту большую часть своих запасов оружия, амуниции и провианта. Появилась возможность эксплуатировать в интересах рейха промышленность оккупированных государств со всеми их заводами и месторождениями полезных ископаемых. Помимо этого, что немаловажно, вермахт укрепил веру в свои силы для дальнейших агрессий», — подчеркнул эксперт.

По его словам, в обеих оккупированных странах наблюдался серьёзный рост коллаборационистских настроений. На этом фоне движение Сопротивления с 1940 по 1942 год было не слишком активно.

Норвежские и датские предприятия работали в условиях оккупации в интересах германского военно-промышленного комплекса, строительные фирмы возводили укрепления, а фермеры поставляли продукты вермахту.

Выходцы из Дании и Норвегии активно записывались добровольцами в войска СС. Укомплектованные скандинавами подразделения входили в состав дивизий СС «Нордланд» и «Викинг», а также отдельных охранных батальонов. Они воевали на территории СССР и Югославии.

На фоне ужесточения условий оккупации и перелома в войне в 1943 году деятельность движения Сопротивления в Скандинавии активизировалась.

Советские солдаты сидят на немецкой пушке, захваченной в ходе боев. Киркенес, Норвегия

РИА Новости

© Дмитрий Козлов

7 октября 1944 года началась Петсамо-Киркенесская операция советских войск, в результате которой от нацистов была освобождена северная часть Норвегии. На юге Норвегии и в Дании группировки немецких войск капитулировали в начале мая 1945 года.

«Датско-норвежская операция оказала существенное влияние на ход Второй мировой войны. С одной стороны, Гитлер снова убедился в боеспособности своих войск, с другой — его сильно смутили значительные потери флота при вторжении в Норвегию. Он понял, что не готов к высадке в Британии, и принялся форсировано готовиться к нападению на Советский Союз. Правда, восточная кампания, как мы знаем, сразу пошла для нацистов совсем не так, как в Норвегии. Лёгкие победы для них закончились», — резюмировал Юрий Кнутов.