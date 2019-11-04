«Настоящий герой Украины»: как маршал Рыбалко спасал Львов и Европу

125 лет назад родился выдающийся военачальник, дважды Герой Советского Союза, маршал бронетанковых войск Павел Рыбалко. По словам экспертов, он был универсальным солдатом: начав военную карьеру в пехоте, позднее стал командиром-кавалеристом, служил в разведке и военно-дипломатическом корпусе, а в итоге проявил себя как талантливый командующий советскими танковыми войсками. Значительная часть жизни Павла Рыбалко была связана с Украиной, однако сегодня маршал практически забыт в Киеве. По мнению историков, это связано с тем, что новым украинским политикам упрекнуть Рыбалко в чём-то сложно, но признавать заслуги советского украинца они категорически не желают.

Павел Рыбалко родился 4 ноября 1894 года в селе Малый Выстороп Харьковской губернии (сегодня входит в состав Сумской области Украины). Отец будущего маршала был рабочим. Кроме Павла в семье росло ещё шестеро детей.

«Когда Павел был ещё подростком, его отец получил тяжёлую производственную травму — на него опрокинулся чан с горячим сиропом. После этого мальчик стал главным кормильцем семьи», — рассказал в интервью RT академик Академии военных наук, полковник запаса Андрей Кошкин.

По словам эксперта, Павел пошёл работать сначала на сахарный, а затем на Харьковский паровозостроительный завод, где освоил профессию токаря.

Начало военной карьеры

«Павлу Рыбалко судьбою было определено принять участие в большинстве военных конфликтов первой половины ХХ века, которые так или иначе затронули Россию», — рассказал в беседе с RT военный историк Юрий Кнутов.

По его словам, осенью 1914 года Рыбалко был призван в армию и принял участие в боях Первой мировой войны в составе 82-ой пехотной дивизии. Он лично участвовал в осаде Перемышля, Брусиловском прорыве и ряде других известных операций российской армии.

Гражданская война на Украине 1917-1921 гг. Бои на подступах к Киеву

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В конце 1917 года Рыбалко проникся идеями Октябрьской революции и вступил в ряды Красной гвардии. Будучи помощником командира красного партизанского отряда, он воевал с немцами, петлюровцами и сторонниками гетмана Павла Скоропадского. Летом 1918 года он попал в плен к германским войскам, но был освобождён в связи с революционными событиями в Берлине и снова вернулся в строй. Павел возглавил боевую группу ЧК и сражался с бандами атамана Никифора Григорьева.

В 1919-м Рыбалко вступил в ряды РКП (б) и стал офицером Красной армии. Осенью того же года он возглавил Лебединский стрелковый полк, а затем служил на комиссарских должностях в кавалерии, в частности, в подразделениях 1-ой Конной армии. Он участвовал в Советско-польской войне, а также сражался с войсками Деникина, Врангеля и Махно.

Белые пятна

После окончания Гражданской войны Рыбалко решил связать свою дальнейшую жизнь с военной службой. Из-за массовых сокращений, связанных с переходом на штаты мирного времени, он был назначен на должность заместителя комиссара кавалерийского полка, а затем — комиссара. В 1925 году Рыбалко был переведён в Москву и поступил на курсы усовершенствования высшего начальствующего состава при Военной академии РККА им. М. В. Фрунзе. После успешного завершения учёбы Рыбалко был командиром эскадрона и кавалерийского дивизиона, а в конце 1928 года стал командиром и комиссаром кавалерийского полка в Украинском военном округе.

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В 1930 году руководство РККА обратило внимание на способного офицера. Он окончил стрелково-тактические курсы усовершенствования комсостава РККА «Выстрел», а затем вплоть до 1934 года получал образование на кавалерийском отделении основного факультета Военной академии РККА им. М. В. Фрунзе.

«Во время учёбы в академии аналитический ум Рыбалко заметили в военной разведке. Поэтому, пройдя положенный курс, он не вернулся обратно в кавалерию, а был откомандирован в распоряжение Разведупра Штаба РККА, а оттуда был направлен в Китай», — рассказал Андрей Кошкин.

По словам Юрия Кнутова, об этом «китайском» периоде службы Рыбалко ходит целый ряд легенд. Однако, насколько они соответствуют истине, наверняка сказать нельзя.

«Пишут, что он был военным советником, и что работал под прикрытием. Но в целом вторая половина 1930-х годов — это белые пятна в биографии будущего маршала. Думаю, этот период в его жизни будет рассекречен только в будущем», — отметил военный эксперт.

В 1935 году Павлу Рыбалко было присвоено звание полковника. С 1937 по 1939 годы он занимал пост военного атташе СССР в Польше.

«Рыбалко стал одним из ключевых очевидцев драматических событий, связанных с началом Второй мировой войны», — заметил Юрий Кнутов.

В 1940 году Павлу Рыбалко было присвоено звание комбрига, а через несколько месяцев — генерал-майора. Некоторое время он занимал должность военного атташе в Китае, а затем вернулся в СССР в распоряжение Разведывательного управления Генерального штаба.

Глубинная храбрость

«В Москве Рыбалко ценили, но при этом жалели из-за тяжёлого состояния здоровья — ещё во время Гражданской войны он упал с лошади и получил серьёзную травму. В 1941 году, несмотря на отчаянные просьбы, его отказывались отправлять на фронт. Вместо этого его почти на год направили руководить кафедрой разведки в Высшую специальную школу Генерального штаба Красной армии, что само по себе было признаком огромного доверия и признания. Но генерал Рыбалко всё равно хотел распорядиться своей судьбой иначе», — рассказал Юрий Кнутов.

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По словам Кнутова, только в мае 1942 года после настойчивых просьб генерала его согласились назначить замкомандующего находящейся в стадии формирования 3-ей танковой армии. В августе его назначили командующим переживающей реорганизацию 5-й танковой армии, а в сентябре возвратили в 3-ю танковую на аналогичную должность.

«Назначение офицера, который раньше не имел никакого отношения к бронетанковым частям, командующим танковой армией было признаком колоссального доверия. Его считали одним из лучших командиров», — заявил Кнутов.

Боевое крещение на полях сражений Великой Отечественной войны Павел Рыбалко получил в начале 1943 года. Его армия сыграла важную роль в разгроме гитлеровских войск во время Острогожско-Россошанской наступательной операции, а затем участвовала в сложных боях под Харьковом. Армия понесла тяжёлые потери в сражениях на востоке УССР и была реорганизована в 57-ую общевойсковую. Однако уже в мае 1943 года Иосиф Сталин приказал восстановить 3-ю танковую армию, на этот раз как гвардейскую, и опять передал её под командование Павла Рыбалко, ставшего уже генерал-лейтенантом.

Механизированное подразделение 3-й гвардейской армии 1-го Белорусского фронта движется по дорогам Германии для решающего удара по врагу

РИА Новости

© Иван Шагин

«Павел Рыбалко отлично разбирался в новейших бронетанковых технологиях. Кроме того, все, кто видели генерала в деле, отмечали его храбрость. Причём это была не показная, а глубинная храбрость, истинная. По состоянию здоровья он передвигался с палочкой, у него сильно отекали ноги, и он не мог ездить в танке. Поэтому он спокойно руководил боем, находясь в танковых рядах на обычном легковом автомобиле», — рассказал Андрей Кошкин.

По словам экспертов, военачальник, который до недавних пор не имел никакого отношения к тяжёлой технике, разрабатывал теперь целые разделы военного искусства для танковых подразделений и соединений. И то, что он предлагал, блестяще работало.

Как отметил Андрей Кошкин, Павел Рыбалко прославился своим умением организовывать переправу танковых частей. Вопреки всем прежним теоретическим выкладкам, танки 3-й гвардейской форсировали реки быстро и сходу. Это сыграло огромную роль в ходе битвы за Днепр и освобождения Киева. Части под командованием генерала Рыбалко в сжатые сроки были переброшены с Букринского плацдарма на Лютежский и нанесли неожиданный удар по врагу. Причём нацисты не смогли даже ничего заподозрить, так как на покинутых позициях советские войска оставили мастерски изготовленные макеты военной техники.

«Рыбалко разработал новаторский способ освобождения захваченных городов. Вместо того, чтобы ввязываться в уличные бои в заведомо проигрышных условиях узких улиц, танки обходили города, рассекали коммуникации противника и деморализовывали его. А зачистку населённых пунктов завершала пехота. Это позволяло сберечь жизни мирного населения и сохранить здания. Одним из наиболее известных примеров спасённых Рыбалко городов является Львов», — рассказал Юрий Кнутов.

Львовско-Сандомирская операция. 13 июля - 29 августа 1944 г. Бой на подступах к Львову

РИА Новости

© Макс Альперт

Впрочем, по его словам, за сохранённые жизни и исторические здания советского военачальника должны также благодарить и общины многих европейских населённых пунктов. 3-я гвардейская танковая армия отличилась в ходе освобождения Польши и под Берлином. А когда столица Третьего рейха пала, танкисты Рыбалко, не получив даже нескольких дней на отдых, были переброшены в Чехословакию, где вплоть до 9 — 10 мая вела сопротивление крупная группировка гитлеровских войск.

Уникальная личность

Война принесла Павлу Рыбалко признание руководства страны и множество наград, включая две звезды Героя Советского Союза. Однако отобрала у него единственного сына. Отец с первых же дней войны отказался опекать его и держать возле себя, сказав, что не желает, чтобы он служил как «генеральский сынок». Летом 1942 года лейтенант Виль Рыбалко без вести пропал в ходе боёв под Харьковом. Позже стало известно, что он сгорел в танке.

Но трагедия не сломила военачальника. Он довёл свои части до Берлина и Праги, а затем занялся восстановлением разорённой войной Европы. 1 июня 1945 года Павлу Рыбалко было присвоено звание маршала бронетанковых войск.

В 1946 году он был назначен заместителем командующего бронетанковыми и механизированными войсками Советской Армии, а в 1947 году — командующим. Кроме того, он был избран депутатом Верхового Совета СССР.

«Павел Рыбалко завоевал доверие Иосифа Сталина. Есть информация, что его кандидатуру рассматривали на пост министра обороны СССР, и для этого существовали все предпосылки», — рассказал Андрей Кошкин.

Памятник Маршалу П.С. Рыбалко

© Wikimedia commons / KUZNETSOV

Однако свои коррективы в судьбу маршала внесли болезни, преследовавшие его с молодости — 28 августа 1948 года Павел Рыбалко умер. Ему было всего 53 года.

По словам Андрея Кошкина, «Рыбалко, в отличие от почитаемых сегодня в Киеве гитлеровских пособников, и есть настоящий герой Украины». Украинские власти пытаются предать имя маршала забвению — так, в 2001 году улица, носившая имя маршала во Львове, была переименована в улицу Симона Петлюры.

«Киевские политики быстро поняли, что придраться к фигуре Павла Рыбалко невозможно — за ним не числится никаких неоднозначных поступков. Поэтому историю его подвигов стали просто замалчивать. Посвящённые ему публикации в украинских СМИ имеют сегодня единичный характер. Это, учитывая его колоссальные заслуги, очень обидно и несправедливо, потому что маршал Рыбалко был уникальной личностью», — резюмировал Андрей Кошкин.