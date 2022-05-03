Американский постпред в ООН: события на Украине не являются войной между США и Россией

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Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что события на Украине не являются войной между Соединёнными Штатами и Россией.
Американский постпред в ООН: события на Украине не являются войной между США и Россией
  • Gettyimages.ru
  • © Spencer Platt

Об этом сообщает ТАСС.

Томас-Гринфилд был задан вопрос, подвергались ли некоторые африканские страны давлению в связи с тем, что они поддержали в Генассамблее ООН резолюцию по Украине с осуждением действий России.

«Я лично принимала участие в ряде очень напряжённых личных дискуссий с моими африканскими коллегами, которым я сказала, что это не война между США и Россией», — ответила постпред США.

В апреле Томас-Гринфилд заявила о невозможности исключения России из СБ ООН.

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