Конгрессмен США внёс проект резолюции, разрешающей использование военной силы на Украине

Член палаты представителей США от республиканцев Адам Кинзингер внёс на рассмотрение проект резолюции, которая предусматривает разрешение на использование военной силы «для защиты Украины», если там будет «применено оружие массового поражения», пишет The Hill.

«Не думаю, что нам нужно применять силу на Украине прямо сейчас. Я только внёс на рассмотрение документ, разрешающий применение военной силы. Это даст президенту рычаги влияния в случае применения на Украине ОМУ, ядерного, биологического или химического», — сказал конгрессмен в эфире CBS.

Кинзингер подчеркнул, что документ не принуждает президента принимать такое решение, но подтверждает, что у него есть эта опция.

Как ранее заявил президент США Джо Байден, страна не отправляет американские войска на Украину и не намерена «атаковать Россию».