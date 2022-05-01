Конгрессмен США внёс проект резолюции, разрешающей использование военной силы на Украине
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«Не думаю, что нам нужно применять силу на Украине прямо сейчас. Я только внёс на рассмотрение документ, разрешающий применение военной силы. Это даст президенту рычаги влияния в случае применения на Украине ОМУ, ядерного, биологического или химического», — сказал конгрессмен в эфире CBS.
Кинзингер подчеркнул, что документ не принуждает президента принимать такое решение, но подтверждает, что у него есть эта опция.
Как ранее заявил президент США Джо Байден, страна не отправляет американские войска на Украину и не намерена «атаковать Россию».