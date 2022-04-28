Байден: США не отправляют военных на Украину и не атакуют Россию

Соединённые Штаты не отправляют американские войска на Украину и не намерены «атаковать Россию», заявил американский президент Джо Байден.

«Мы не отправляем военных для борьбы с российскими военными на Украине», — подчеркнул глава государства во время выступления.

По его словам, США будут продолжать поставлять оружие Украине, пока там продолжается операция по защите Донбасса.

«Несмотря на тревожную риторику, которая исходит от Кремля, факты очевидны для всех: мы не атакуем Россию, мы помогаем Украине защититься», — сказал Байден.

Американский президент также попросил у конгресса США ещё $33 млрд на поддержку Украины.

Новый пакет мер будет включать около $20,4 млрд на военную помощь, $8,5 млрд — на экономическую и $3 млрд на гуманитарную поддержку.