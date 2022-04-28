Байден попросил у конгресса выделить дополнительную военную помощь Украине

Президент США Джо Байден сообщил о подписании им запроса конгрессу на выделение дополнительной военной помощи Украине.

«Я только что подписал запрос в конгресс о предоставлении критически важной помощи в области безопасности, экономики и гуманитарной помощи, чтобы помочь Украине продолжать противостоять агрессии (президента России Владимира. — RT) Путина в этот важный момент», — заявил Байден.

Он призвал конгрессменов как можно скорее одобрить этот запрос.

Ранее стало известно о намерении Байдена попросить у конгресса США ещё $33 млрд на поддержку Украины.

Отмечается, что новый пакет мер будет включать около $20,4 млрд на военную помощь, $8,5 млрд — на экономическую и $3 млрд — на гуманитарную поддержку.