Байден попросил у конгресса выделить дополнительную военную помощь Украине

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Президент США Джо Байден сообщил о подписании им запроса конгрессу на выделение дополнительной военной помощи Украине.
Байден попросил у конгресса выделить дополнительную военную помощь Украине
  • AP

«Я только что подписал запрос в конгресс о предоставлении критически важной помощи в области безопасности, экономики и гуманитарной помощи, чтобы помочь Украине продолжать противостоять агрессии (президента России Владимира. — RT) Путина в этот важный момент», — заявил Байден.

Он призвал конгрессменов как можно скорее одобрить этот запрос.

Ранее стало известно о намерении Байдена попросить у конгресса США ещё $33 млрд на поддержку Украины.

Отмечается, что новый пакет мер будет включать около $20,4 млрд на военную помощь, $8,5 млрд — на экономическую и $3 млрд — на гуманитарную поддержку.

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