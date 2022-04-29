«Разжечь конфликт ещё сильнее»: зачем США наращивают военную помощь Украине

У администрации США осталось около $250 млн на оказание военной помощи Украине из $3,5 млрд, выделенных ранее конгрессом, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Однако, по её словам, Вашингтон не намерен сокращать финансирование Киева, в связи с чем вопрос о дальнейшем выделении средств должен быть решён в срочном порядке. Накануне президент Джо Байден запросил у конгресса $33 млрд на траты, связанные с кризисом на Украине. Причём значительная часть этой суммы пойдёт на вооружение. По расчётам американских чиновников, запрашиваемых средств должно хватить на пять месяцев оказания военной помощи Киеву. Эксперты отмечают, что Вашингтон не намерен способствовать деэскалации на Украине и параллельно вгоняет её в многомиллиардные долги.

В распоряжении администрации США сегодня имеется порядка $250 млн на предоставление Украине военной помощи. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По её словам, это все средства, которые остались от $3,5 млрд, выделение которых ранее было одобрено конгрессом.

«Как вам известно, мы выделили $3,5 млрд на оказание помощи в сфере военной безопасности. У нас осталось приблизительно $250 млн от этой суммы. Разумеется, мы будем работать над скорейшим предоставлением этих средств украинцам», — сказала она.

По словам Псаки, чтобы продолжать военную поддержку Киева, необходимо срочно решить вопрос дальнейшего финансирования.

В четверг, 28 апреля, президент США Джо Байден запросил у конгресса одобрение нового финансового пакета на поддержку Украины в размере $33 млрд. При этом его львиная доля должна будет пойти на вооружение для Киева и «укрепление безопасности» в регионе.

«Администрация запрашивает $20,4 млрд на дополнительное содействие Украине в сфере безопасности и военной помощи, а также на усилия США по укреплению европейской безопасности в сотрудничестве с нашими союзниками по НАТО и другими партнёрами в регионе. Эта сумма включает выделение $5 млрд на дополнительные расходы, $6 млрд — на Инициативу содействия безопасности Украины и $4 млрд — на программу Госдепартамента США по иностранному военному финансированию», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

Отмечается, что эти средства будут направлены на обеспечение Украины артиллерией, бронетехникой, противотанковыми и противовоздушными средствами, развитие её кибервозможностей, проведение сапёрных работ и ряд других целей.

Пентагон

Gettyimages.ru

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При этом в Пентагоне подчеркнули, что не считают запрошенную президентом сумму в несколько десятков миллиардов долларов чем-то из ряда вон выходящим.

«Не думаю, что мы назвали бы это эскалацией… Это дальнейшее развитие событий. Не все из этих $33 млрд будут направлены на оборону… Это ощутимое свидетельство нашего намерения продолжать помогать Украине защищать себя», — заявил на брифинге высокопоставленный представитель американского военного ведомства в ответ на вопрос одного из журналистов, с чем связано наращивание Вашингтоном объёмов военной помощи Украине.

Долгосрочная перспектива

Примечательно, что запрошенная Байденом сумма в $33 млрд имеет временные рамки для расходования. По словам высокопоставленных чиновников из администрации президента, новый финансовый пакет предполагается реализовать в течение пяти месяцев.

«На наш взгляд, запрос президента на финансирование необходим для обеспечения успеха Украины в следующие пять месяцев этой войны», — заявил журналистам высокопоставленный сотрудник Белого дома.

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При этом он уточнил, что в Вашингтоне ожидают, что их союзники и партнёры, особенно из числа стран G7, поддержат американские усилия по помощи Украине, продолжив «оказывать содействие на сопоставимом уровне».

Его слова подтвердила Джен Псаки. «Думаю, мы сделали запрос на пять месяцев, потому что хотели иметь возможность осуществлять долгосрочное планирование и работать с нашими украинскими и европейскими партнёрами», — пояснила она.

Напомним, с момента прихода к власти администрации Джо Байдена общий объём военной помощи Украине со стороны США превысил $4 млрд. В числе поставленных Киеву вооружений — гаубицы, беспилотники, противотанковые ракетные комплексы Javelin, барражирующие снаряды Switchblade, бронетранспортёры, вертолёты Ми-17, всевозможные боеприпасы и амуниция.

При этом, по утверждению Вашингтона, США выделяют Украине дополнительные средства также на гуманитарные и экономические нужды. Однако в этих случаях фигурируют гораздо меньшие суммы. Так, Байден запросил у конгресса $8,5 млрд на прямую экономическую помощь Киеву. Ещё $3 млрд предполагается использовать для оказания гуманитарной поддержки странам, затронутым продовольственным кризисом, и предоставления помощи перемещённым лицам.

Тем временем в Киеве свои ежемесячные потребности в гуманитарной помощи оценивают в $5 млрд. Как заявил 28 апреля в интервью итальянской газете Corriere della Sera министр финансов республики Сергей Марченко, украинским властям даже удалось согласовать соответствующее финансирование с западными партнёрами на ближайшие три-четыре месяца. При этом он назвал «сложным вопросом» то, каким образом эти потребности будут обеспечиваться.

Глава Минфина Украины Сергей Марченко

AP

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«Мы рассчитываем на совместные действия стран «семёрки», Мирового валютного фонда и Всемирного банка», — приводит ТАСС слова главы Минфина.

Марченко также выразил уверенность в том, что западные страны должны конфисковать и использовать замороженные зарубежные активы России в пользу Украины.

Очаг нестабильности

По мнению посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова, накачивая Украину оружием, США пытаются всеми силами затянуть военные действия в республике.

«Очевидно, что за действиями Вашингтона скрывается стремление любыми способами затянуть российскую специальную операцию, пытаясь нанести максимальный ущерб России, и воевать до последнего украинца», — говорится в заявлении дипломата, опубликованном 26 апреля в Telegram-канале посольства.

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Антонов также предположил, что США хотят сохранить очаг нестабильности в Европе, чтобы сплотить вокруг себя союзников и удержать свои позиции на мировой арене. Также это действенный способ, чтобы отвлечь внимание простых американцев от внутренних проблем, заметил посол.

«Конфликт на Украине и образ России как внешней угрозы также активно эксплуатируются правящими кругами для отвлечения внимания избирателей от собственных провалов в госуправлении и нарастающего кома политических и социально-экономических проблем в США», — пояснил глава российской дипмиссии.

В свою очередь, в Кремле ранее подчёркивали, что оружейные поставки не способствуют продвижению дипломатического урегулирования конфликта.

«Накачивание Украины оружием в различных форматах не способствует успеху на российско-украинских переговорах. И конечно, это скорее будет иметь негативный эффект», — отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Подпитка конфликта

Опрошенные RT эксперты отмечают, что США, продолжая выделять средства на военную поддержку Украины, демонстрируют свою незаинтересованность в скорейшем урегулировании конфликта.

«Истраченные и запрашиваемые снова суммы на военные нужды Киева доказывают, что Вашингтон хочет разжечь конфликт ещё сильнее, затянуть его. Для США намного важнее создать угрозу нашей стране, чем пытаться перенаправить эти деньги на экономическую и гуманитарную поддержку Украине», — полагает замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк.

Он также поставил под сомнение целесообразность выделения таких сумм Киеву, напомнив, что та же стратегия в отношении Афганистана не увенчалась успехом.

«На Афганистан были потрачены сотни миллиардов долларов, однако «Талибан»* всю эту помощь помножил на ноль. Так что вполне вероятно, что Украина сегодня рассматривается некоторыми кругами США как эдакая чёрная дыра по поглощению средств, что может быть им выгодно», — добавил аналитик.

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В свою очередь, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в разговоре с RT выразил мнение, что Вашингтон стремится загнать страну в долговую ловушку, чтобы исключить шанс на восстановление её субъектности в принятии самостоятельных решений.

«Америка учитывает тот факт, что нынешняя киевская власть может сдать удерживаемые политические позиции и пойти на мировую с Россией. И чтобы не допустить такого развития событий, США держат Киев на коротком поводке, заваливая их деньгами, которые когда-то придётся возвращать. Даже если власть на Украине в какой-то момент сменится, над ней всё равно будет довлеть та колоссальная задолженность и обязательства по ней перед США», — пояснил Васильев.

Справедливость такой оценки ситуации отметил и Никита Данюк. По его словам, США стремятся сделать из Украины не младшего партнёра или сателлита, их цель — превратить республику в «доминион американского государства на территории Восточной Европы».

«Для США выгодно загонять Украину в долговую яму, делать её пожизненным должником, чтобы она лишилась своего суверенитета окончательно. Уже сегодня Киев может выполнять свои обязательства перед гражданами только за счёт внешних кредитов. В перспективе страну в лучшем случае ждёт банкротство и продажа всего, что у неё есть, западным компаниям. В худшем случае речь пойдёт об утрате государственности, к чему Киев идёт семимильными шагами», — резюмировал эксперт.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.