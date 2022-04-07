В Кремле заявили, что накачивание Украины оружием не способствует успеху переговоров

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал законопроект о ленд-лизе для Украины, который был внесён в сенат США в январе и рассмотрен в начале апреля в связи с последними событиями.

AP

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