В Кремле заявили, что накачивание Украины оружием не способствует успеху переговоров

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал законопроект о ленд-лизе для Украины, который был внесён в сенат США в январе и рассмотрен в начале апреля в связи с последними событиями.
В Кремле заявили, что накачивание Украины оружием не способствует успеху переговоров
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

«Накачивание Украины оружием в различных форматах не способствует успеху на российско-украинских переговорах. И конечно, это скорее будет иметь негативный эффект», — сказал Песков.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс пообещала дополнительную военную поддержку Украине.

Также госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом предоставление дополнительной военной помощи Киеву.

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