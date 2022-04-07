В Кремле заявили, что накачивание Украины оружием не способствует успеху переговоров
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«Накачивание Украины оружием в различных форматах не способствует успеху на российско-украинских переговорах. И конечно, это скорее будет иметь негативный эффект», — сказал Песков.
Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс пообещала дополнительную военную поддержку Украине.
Также госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом предоставление дополнительной военной помощи Киеву.