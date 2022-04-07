Блинкен обсудил со Столтенбергом предоставление дополнительной военной помощи Украине

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Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом предоставление дополнительной военной помощи Киеву.

Об этом говорится в сообщении на сайте Госдепартамента США.

Отмечается, что стороны обсудили «усилия по предоставлению военной и иной помощи» украинской стороне и предстоящий июньский саммит НАТО в Мадриде.

Ранее президент США Джо Байден распорядился выделить дополнительную военную помощь для Украины на сумму $100 млн.

В свою очередь, Блинкен уточнил, что дополнительная военная помощь США Украине на $100 млн включает в себя противотанковые системы.

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