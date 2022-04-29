«Политический дискурс»: почему Финляндия и Швеция вновь заговорили о скором вступлении в НАТО
- Финские военные
- AFP
- © Anders WIKLUND / TT News Agency
Власти Финляндии продолжают оценивать ситуацию с безопасностью и в скором времени примут решение по вопросу вступления в НАТО. Об этом сообщила премьер-министр страны Санна Марин.
«У нас есть современная армия, и мы можем дальше работать с НАТО, как делали это на протяжении десятилетий на совместных учениях», — подчеркнула Марин.
Ранее в финском парламенте начались дебаты по поводу присоединения страны к альянсу. По данным СМИ, подачу соответствующей заявки одобряют восемь из десяти парламентских партий.
Отмечается также, что лидер Левого альянса Юсси Сарамо заявил о необходимости провести более широкую дискуссию перед принятием такого решения. По его мнению, заявка на вступление в НАТО повысит напряжённость на границе с РФ и в результате Финляндия может стать целью для первого удара в случае вооружённого конфликта.
Дата голосования по заявке на членство в НАТО пока что не была обнародована. Однако ранее Санна Марин подчёркивала, что соответствующее решение может быть принято в течение ближайших недель или месяцев. В свою очередь, глава МИД Финляндии Пекка Хаависто 20 апреля заявил, что этот вопрос должен решаться совместно со Швецией.
В то же время премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон отвергла идею о том, чтобы вынести вопрос членства страны в НАТО на референдум. С такой инициативой ранее выступила глава Левой партии Швеции Нуши Дадгостар.
По словам Андерссон, информация, относящаяся к данной теме, включает в том числе секретные данные, не подлежащие открытому обсуждению.
Позиция НАТО
Руководство НАТО, в свою очередь, уже заявило, что, если Швеция и Финляндия подадут заявку на вступление, в альянсе их примут с «распростёртыми объятиями».
«Если Финляндия и Швеция решат подать заявку, они будут приняты в НАТО с распростёртыми объятиями. Обе страны — наши очень тесные партнёры. Это члены ЕС с сильной и зрелой демократией, и мы сотрудничаем с ними на протяжении многих и многих лет. Мы знаем, что их вооружённые силы соответствуют стандартам НАТО», — подчеркнул генсек НАТО Йенс Столтенберг.
- Штаб НАТО
- AFP
- © JOHN THYS
Он добавил, что, как только блок примет решение пригласить в свои ряды эти две страны, «это станет сильным политическим сигналом о том, что безопасность Финляндии и Швеции важна для всех стран НАТО».
Столтенберг также отметил, что ситуация вокруг Украины якобы «указывает НАТО на необходимость оказывать поддержку европейским странам, которые не входят ни в альянс, ни в Евросоюз, — таким как Молдавия и Грузия».
Вопрос вступления Финляндии и Швеции в НАТО начал активно обсуждаться после начала специальной военной операции РФ на Украине. Напомним, что Хельсинки и Стокгольм сохраняют нейтралитет со времён холодной войны.
Несмотря на внеблоковый статус и развитие собственных оборонных возможностей, обе страны сотрудничают с НАТО и его членами. Так, Швеция предоставляет США и другим странам блока разведданные. А с 1994 года и Швеция, и Финляндия официально являются партнёрами НАТО в рамках программы «Партнёрство ради мира».
В свою очередь, представители американского и европейского истеблишмента ранее заявляли, что Хельсинки и Стокгольм могут практически сразу же получить статус членов Североатлантического альянса после подачи заявок.
Ответ Москвы
В России неоднократно отмечали, что отказ Финляндии и Швеции от нейтрального статуса не будет способствовать стабильности в регионе.
Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что НАТО ориентировано на конфронтацию и его дальнейшее расширение не будет способствовать укреплению безопасности в Европе.
«Мы неоднократно говорили, что сам по себе альянс является скорее инструментом, заточенным на конфронтацию, это не тот альянс, который обеспечивает мир и стабильность, и дальнейшее расширение альянса, конечно, не принесёт дополнительной безопасности на Европейский континент», — сказал Песков.
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, со своей стороны, отметил, что, если эти государства присоединятся к альянсу, у России «станет больше официально зарегистрированных противников». Кроме того, по его словам, в случае реализации такого сценария протяжённость сухопутных границ блока с Россией вырастет более чем вдвое.
«Естественно, эти границы придётся укреплять. Серьёзно усилить группировку сухопутных сил и ПВО, развернуть существенные военно-морские силы в акватории Финского залива. В таком случае ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет — баланс должен быть восстановлен», — написал Медведев в своём Telegram-канале.
При этом он подчеркнул, что до сегодняшнего дня Россия не собиралась идти на такие меры.
- МИД России
- РИА Новости
- © Владимир Трефилов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Евросоюз и США давно втягивали Швецию и Финляндию в свои структуры. Если Хельсинки и Стокгольм пойдут этим путём, подчеркнула Захарова, то это изменит геополитическую ситуацию в Европе, в непосредственной близости от России.
«Мы свои предупреждения все сделали и публично, и по двусторонним каналам», — отметила дипломат.
«Досадить России»
В беседе с RT ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО доктор политических наук Михаил Александров напомнил, что возможное вступление Финляндии в НАТО будет прямым нарушением её обязательств, которые она взяла на себя по итогам Второй мировой войны.
«Финляндия на международном уровне обязалась быть нейтральной страной. И решение присоединиться к альянсу — это грубейшее нарушение, которое негативно отразится на стране в будущем», — говорит Александров.
Он также напомнил, что Швеция сохраняла нейтралитет и в годы Второй мировой войны, а большинство граждан этой страны не хотят её вступления в блок, чем и объясняется отказ властей от референдума. В то же время нельзя отрицать наличие конкретной угрозы для России со стороны НАТО, подчеркнул политолог.
«Элиты этих стран в том числе испугались операции на Украине, хотя им нечего опасаться, если сами они были нейтральными и таковыми остаются. Видимо, таким образом они хотят взять реванш за поражение во Второй мировой. Там пришли к власти потомки бывших коллаборантов, служивших немцам», — говорит Александров.
Власти Финляндии и Швеции, судя по текущей риторике, уверены, что их членство в НАТО — уже решённое дело, предположил в разговоре с RT руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.
«История, связанная с приёмом этих двух стран в НАТО, — прямое следствие той напряжённости, которая возникла между Россией, альянсом и США, потому что блоком управляют американцы. Все решения НАТО — это решения Вашингтона. Если бы они заявили о вступлении или о предложении вступить в блок до того, как Москва предложила им свои требования о стратегической безопасности в Европе, — это, наверное, было бы понятно. Но так как эта тема стала раскручиваться именно в период самой горячей фазы противостояния РФ с Вашингтоном и Брюсселем, то это сугубо политический дискурс», — рассуждает Михайлов.
Аналитик полагает, что дискуссия, ведущаяся вокруг предполагаемого присоединения к альянсу Финляндии и Швеции, по большому счёту не имеет никакого отношения к безопасности Финляндии и Швеции.
«Дело в том, что эти страны находятся в зоне прямого поражения всех видов наступательных вооружений РФ. И в случае конфликта их ничто спасти не сможет, даже НАТО. Поэтому все эти политизированные разговоры направлены на то, чтобы досадить России», — заключил политолог.
- «Вбрасывает новые тезисы»: что стоит за словами постпреда США при ООН об ответных мерах против России
- «Повышение ставок и очень негативная тенденция»: как НАТО усиливает своё присутствие в Восточной Европе
- Антироссийский плацдарм: почему в Эстонии потребовали расширить присутствие войск США в Прибалтике
- Опрос: трое из четырёх финнов верят, что членство в НАТО улучшит безопасность Финляндии