В Кремле заявили, что расширение НАТО не принесёт дополнительной безопасности в Европе

Альянс НАТО является инструментом, заточенным на конфронтацию, его дальнейшее расширение не принесёт дополнительной безопасности на Европейский континент, заявил пресс-секретарь.

«Мы неоднократно говорили, что сам по себе альянс является скорее инструментом, заточенным на конфронтацию, это не тот альянс, который обеспечивает мир и стабильность, и дальнейшее расширение альянса, конечно, не принесёт дополнительной безопасности на Европейский континент», — сказал представитель Кремля.

Как ранее писала газета The Times со ссылкой на американских чиновников, Швеция и Финляндия намерены вступить в НАТО летом текущего года.

В Москве отмечали, что организация Североатлантического договора создана для агрессии.