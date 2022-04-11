В Кремле заявили, что расширение НАТО не принесёт дополнительной безопасности в Европе
- РИА Новости
«Мы неоднократно говорили, что сам по себе альянс является скорее инструментом, заточенным на конфронтацию, это не тот альянс, который обеспечивает мир и стабильность, и дальнейшее расширение альянса, конечно, не принесёт дополнительной безопасности на Европейский континент», — сказал представитель Кремля.
Как ранее писала газета The Times со ссылкой на американских чиновников, Швеция и Финляндия намерены вступить в НАТО летом текущего года.
В Москве отмечали, что организация Североатлантического договора создана для агрессии.