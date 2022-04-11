Times: Швеция и Финляндия намерены вступить в НАТО летом 2022 года
«Финляндия, как ожидается, подаст заявку в июне, за ней последует Швеция», — говорится в материале.
По данным источников, членство этихстран в альянсе было одной из тем на переговорах министров иностранных дел НАТО.
В статье говорится, что обе страны расширят возможности блока, особенно в области сбора разведданных и в рамках усиления ВВС.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс найдёт способы «относительно быстро» принять Финляндию и Швецию в состав альянса, если эти страны захотят стать членами организации.
Главы МИД стран Североатлантического альянса договорились расширить сотрудничество с Финляндией и Швецией, которые будут принимать участие во всех встречах блока.
Позднее в комитете по внешней политике и политике безопасности президента Финляндии сообщили, что страна планирует подать заявку на членство в НАТО в мае.