Times: Швеция и Финляндия намерены вступить в НАТО летом 2022 года

Швеция и Финляндия намерены вступить в НАТО летом текущего года, сообщает газета Times со ссылкой на американских чиновников, пожелавших остаться неизвестными.

«Финляндия, как ожидается, подаст заявку в июне, за ней последует Швеция», — говорится в материале.

По данным источников, членство этихстран в альянсе было одной из тем на переговорах министров иностранных дел НАТО.

В статье говорится, что обе страны расширят возможности блока, особенно в области сбора разведданных и в рамках усиления ВВС.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс найдёт способы «относительно быстро» принять Финляндию и Швецию в состав альянса, если эти страны захотят стать членами организации.

Главы МИД стран Североатлантического альянса договорились расширить сотрудничество с Финляндией и Швецией, которые будут принимать участие во всех встречах блока.

Позднее в комитете по внешней политике и политике безопасности президента Финляндии сообщили, что страна планирует подать заявку на членство в НАТО в мае.