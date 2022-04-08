Iltalehti: Финляндия готовится подать заявку на членство в НАТО в мае

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Финляндия планирует подать заявку на членство в НАТО в мае. Об этом пишет газета Iltalehti со ссылкой на комитет по внешней политике и политике безопасности президента Финляндии.
Iltalehti: Финляндия готовится подать заявку на членство в НАТО в мае
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«В настоящее время создана отдельная рабочая группа партийных лидеров для подачи заявки на членство в НАТО, сигнализирующая руководству государства о том, что солидное большинство парламентских партий и членов парламента поддерживают заявку на членство», — говорится в сообщении.

По данным издания, решение о подаче заявки на членство в НАТО будет принято в течение первых двух недель мая. 

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс  найдёт способы «относительно быстро» принять Финляндию и Швецию в состав альянса, если эти страны захотят стать членами организации. 

Главы МИД стран Североатлантического альянса  договорились расширить сотрудничество с Финляндией и Швецией, которые будут принимать участие во всех встречах блока.

В свою очередь, финский президент Саули Ниинистё заявил, что подача заявки на вступление Финляндии в НАТО на фоне ситуации на Украине может обострить ситуацию в Европе.

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