Столтенберг: Финляндия и Швеция смогут при желании «относительно быстро» войти в НАТО
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«Мы ведём хороший диалог с политическими лидерами Финляндии, со Швецией. Естественно, решать им, но если они подадут заявки, то их одобрят все 30 союзников (по НАТО. — RT), мы найдём способы, как относительно быстро это сделать», — цитирует Столтенберга ТАСС.
Ранее главы МИД стран Североатлантического альянса договорились расширить сотрудничество с Финляндией и Швецией, которые будут принимать участие во всех встречах блока.
В свою очередь, финский президент Саули Ниинистё заявил, что подача заявки на вступление Финляндии в НАТО на фоне ситуации на Украине может обострить ситуацию в Европе.