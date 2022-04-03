Столтенберг: Финляндия и Швеция смогут при желании «относительно быстро» войти в НАТО

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НАТО найдёт способы «относительно быстро» принять Финляндию и Швецию в состав альянса, если эти страны захотят стать членами организации. Об этом в эфире CNN заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Столтенберг: Финляндия и Швеция смогут при желании «относительно быстро» войти в НАТО
  • AP

«Мы ведём хороший диалог с политическими лидерами Финляндии, со Швецией. Естественно, решать им, но если они подадут заявки, то их одобрят все 30 союзников (по НАТО. — RT), мы найдём способы, как относительно быстро это сделать», — цитирует Столтенберга ТАСС.

Ранее главы МИД стран Североатлантического альянса договорились расширить сотрудничество с Финляндией и Швецией, которые будут принимать участие во всех встречах блока.

В свою очередь, финский президент Саули Ниинистё заявил, что подача заявки на вступление Финляндии в НАТО на фоне ситуации на Украине может обострить ситуацию в Европе.

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