В Кремле заявили, что НАТО «создано для агрессии»

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Организация Североатлантического договора создана для агрессии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле заявили, что НАТО «создано для агрессии»
  • AFP
  • © Natalia KOLESNIKOVA

«Они-то говорят, что НАТО — это оборонительная организация, но знаете, автомат Калашникова, его как ни крути, он автомат всё равно. Вот так же и НАТО. Они проектировались и создавались, и архитектура вся заточена на то, чтобы быть агрессивной организацией. Это организация, созданная для агрессии», — сказал представитель Кремля в эфире «Беларусь 1».

Как ранее заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро, страны НАТО несут ответственность за конфликт на Украине и должны принять меры по его деэскалации.

По мнению венесуэльского МИД, расширение НАТО до самых пределов Российской Федерации само по себе является агрессией.

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