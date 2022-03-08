Мадуро обвинил НАТО в конфликте на Украине

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе своего выступления, которое транслировалось в эфире телеканала Venezolana de Televisión, заявил, что страны НАТО несут ответственность за конфликт на Украине и должны принять меры по его деэскалации.

«Те, кто спровоцировал этот конфликт, десятилетиями не выполняя соглашения, десятилетиями угрожая России, десятилетиями готовя планы по расширению НАТО, первыми несут ответственность за деэскалацию конфликта и поиск благоприятного сценария, который предполагает переговоры и достижение соглашения между конфликтующими сторонами», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в одном из штабов украинских военных нашли ноутбук с лицензионным номером реестра НАТО. По его словам, это доказывает, что альянс помогал националистам на Украине.

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