Пушилин: в штабе украинских военных нашли ноутбук с разведданными и маркировкой НАТО

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В одном из штабов украинских военных нашли ноутбук с лицензионным номером реестра НАТО и разведданными, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, это доказывает, что альянс помогал националистам на Украине.
Пушилин: в штабе украинских военных нашли ноутбук с разведданными и маркировкой НАТО
  • © РИА Новости / Александр Максименко

«Боевики нацбатальонов имеют допуск особого уровня секретности от Североатлантического альянса. В данном ноутбуке — детализированная карта местности с нанесённым расположением наших подразделений», — сказал глава Донецкой республики на пресс-конференции.

Кроме того, ВСУ планировали атаковать Крым и Донбасс весной 2022 года, отметил он.

«По данным нашей разведки и показаниям пленных, наступательная операция должна была начаться 8 марта текущего года. Факты указывают на то, что вторжение планировалось одновременно как на территорию республик Донбасса, так и в Российскую Федерацию — в Крым», — сказал Пушилин.

3 марта пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон в реальном времени передаёт Киеву разведывательную информацию о происходящем на Украине.

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