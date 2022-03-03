Псаки: Вашингтон передаёт Киеву разведданные о ситуации на Украине

Вашингтон в реальном времени передаёт Киеву разведывательную информацию о происходящем на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Мы делимся с ними в реальном времени», — сказала она.

Псаки пояснила, что США передают Украине в том числе те данные, которые могут помочь украинской стороне «выработать военный ответ».