Псаки: Вашингтон передаёт Киеву разведданные о ситуации на Украине
Вашингтон в реальном времени передаёт Киеву разведывательную информацию о происходящем на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
- AP
«Мы делимся с ними в реальном времени», — сказала она.
Псаки пояснила, что США передают Украине в том числе те данные, которые могут помочь украинской стороне «выработать военный ответ».
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