В МИД Венесуэлы назвали приближение НАТО к границам России проявлением агрессии

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Министр иностранных дел Венесуэлы Феликс Пласенсия заявил, что латиноамериканское государство категорически против приближения военного блока НАТО к границам России, и считает, что это само по себе является агрессией.
В МИД Венесуэлы назвали приближение НАТО к границам России проявлением агрессии
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«НАТО само по себе является анахронизмом. Его вообще не должно быть. НАТО существует и создано для нападения на восток, и сегодня в нём нет необходимости... Никто не может договориться, и расширение НАТО до самых пределов Российской Федерации само по себе является агрессией. Мы осуждали это раньше и осуждаем сегодня», — сказал министр агентству РИА Новости.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страны НАТО несут ответственность за конфликт на Украине и должны принять меры по его деэскалации.

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