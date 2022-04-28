Власти Швеции выступили против проведения референдума по членству в НАТО

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон и глава МИД Анн Линде выступили против проведения референдума по вопросу о членстве страны в НАТО.

Об этом информирует ТАСС.

«Я думаю, это плохое предложение по ряду причин, я не думаю, что этот вопрос можно выносить на референдум. Тут присутствует много информации, касающейся госбезопасности и находящейся под грифом секретности. То есть существует ряд вопросов, которые невозможно обсуждать. И важные факты, которые нельзя представить», — сказала премьер на пресс-конференции.

По словам Андерссон, избиратели, которые четыре года назад голосовали на выборах за программу партии, где говорится о свободе от военных альянсов, уверены, что социал-демократы «делают всё необходимое для блага Швеции в каждой конкретной ситуации».

Анн Линде утверждает, что референдум поляризует население.

«И в данном случае это выигрышная ситуация для тех, кто хочет распространить дезинформацию», — добавила глава МИД.

Ранее в российском МИД заявляли, что возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО будет иметь негативные последствия для мира и стабильности на севере Европы.