МИД России: возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО угрожает безопасности Европы
- РИА Новости
«Не секрет, что территории этих стран уже давно осваивались НАТО, проводились масштабные военные учения. Зачем это нужно альянсу — понятно. Цель — продолжать наращивание военного потенциала и географическую экспансию, создать ещё один фланг для угроз России», — говорится в сообщении на сайте МИД.
По словам Захаровой, остаётся неясным, зачем Стокгольму и Хельсинки превращаться «в новый рубеж противостояния» НАТО с Россией.
«Негативные последствия для мира и стабильности на Севере Европы очевидны», — сказано в тексте.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что дальнейшее расширение альянса НАТО не принесёт дополнительной безопасности на Европейский континент.