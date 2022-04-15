МИД России: возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО угрожает безопасности Европы

Возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО будет иметь негативные последствия для мира и стабильности на Севере Европы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Не секрет, что территории этих стран уже давно осваивались НАТО, проводились масштабные военные учения. Зачем это нужно альянсу — понятно. Цель — продолжать наращивание военного потенциала и географическую экспансию, создать ещё один фланг для угроз России», — говорится в сообщении на сайте МИД.

По словам Захаровой, остаётся неясным, зачем Стокгольму и Хельсинки превращаться «в новый рубеж противостояния» НАТО с Россией.

«Негативные последствия для мира и стабильности на Севере Европы очевидны», — сказано в тексте.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что дальнейшее расширение альянса НАТО не принесёт дополнительной безопасности на Европейский континент.