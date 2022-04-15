МИД России: возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО угрожает безопасности Европы

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Возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО будет иметь негативные последствия для мира и стабильности на Севере Европы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
МИД России: возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО угрожает безопасности Европы
  • РИА Новости

«Не секрет, что территории этих стран уже давно осваивались НАТО, проводились масштабные военные учения. Зачем это нужно альянсу — понятно. Цель — продолжать наращивание военного потенциала и географическую экспансию, создать ещё один фланг для угроз России», — говорится в сообщении на сайте МИД.

По словам Захаровой, остаётся неясным, зачем Стокгольму и Хельсинки превращаться «в новый рубеж противостояния» НАТО с Россией.

«Негативные последствия для мира и стабильности на Севере Европы очевидны», — сказано в тексте.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что дальнейшее расширение альянса НАТО не принесёт дополнительной безопасности на Европейский континент.

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