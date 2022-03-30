Опрос: трое из четырёх финнов верят, что членство в НАТО улучшит безопасность Финляндии

Трое из четырёх финнов верят, что членство в НАТО улучшит военную безопасность Финляндии, следует из опроса Аналитического центра деловой жизни EVA.

Как пишет Yle, только 7% опрошенных считают, что присоединение к альянсу ухудшит ситуацию с безопасностью.

Остальные затруднились ответить на заданный вопрос или полагают, что членство в НАТО никак не повлияет на безопасность Финляндии.

Отмечается, что доля респондентов, уверенных в том, что членство в НАТО улучшит военную безопасность Финляндии, увеличилась почти на 40% с 2007 года, когда опрос проводился впервые.

Ранее финский президент Саули Ниинистё заявил, что подача заявки на вступление Финляндии в НАТО на фоне ситуации на Украине может обострить ситуацию в Европе.