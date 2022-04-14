Медведев: России придётся укреплять границы в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО

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Зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, России придётся укреплять границы в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО.
Медведев: России придётся укреплять границы в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО
  • РИА Новости

Он отметил, что в случае вступления этих стран в Североатлантический альянс у России «станет больше официально зарегистрированных противников».

Также Медведев заявил, что если Швеция и Финляндия войдут в НАТО, протяжённость сухопутных границ альянса с Россией вырастет более чем вдвое.

«Естественно, эти границы придётся укреплять. Серьёзно усилить группировку сухопутных сил и ПВО, развернуть существенные военно-морские силы в акватории Финского залива. В таком случае ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет — баланс должен быть восстановлен», — написал зампред российского Совбеза в своём Telegram-канале.

При этом он подчеркнул, что до сегодняшнего дня Россия не собиралась идти на такие меры.

«Если нас вынудят — что ж: «заметьте – не мы это предложили», как говорил герой известного старого фильма», — сказал Медведев.

Он выразил надежду, что «разум северных соседей всё-таки победит». 

Ранее в Кремле заявили, что расширение НАТО не принесёт дополнительной безопасности в Европе.

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