«Слились в страстных объятиях»: как в МИД России оценили связи американских спецслужб и IT-корпораций в США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на призыв бывших высокопоставленных сотрудников спецслужб Соединённых Штатов к конгрессу страны не ограничивать IT-корпорации. Как подчеркнула Захарова, демократия и свобода слова, по мнению американского разведсообщества, «достигаются затыканием ртов всем несогласным» и удалением из информационного пространства всего, что противоречило бы «навязываемым сверху, в том числе этим же самым сообществом, установкам». Как отмечают эксперты, IT-гиганты вроде Google и Meta*, которые, по словам аналитиков, имеют тесные контакты с американскими спецслужбами, фактически проводят цифровой диктат и своей цензурой способствуют формированию тоталитарного общества, причём не только на территории США.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на призыв экс-представителей американских спецслужб в письме к конгрессу США не ограничивать IT-корпорации.

«Мотивировка проста: «идёт битва между авторитаризмом и демократией». Авторитаризм (это они в том числе про нас) использует кибератаки и дезинформационные кампании, чтобы изменить миропорядок, — написала Захарова в своём Telegram-канале. — <...> Демократия и свобода слова, по мнению разведсообщества, достигаются затыканием ртов всем несогласным и удалением из информационного пространства всего, что противоречило бы навязываемым сверху, в том числе этим же самым сообществом, установкам».

Как подчеркнула Захарова, лучшего доказательства того, кто стоит за решением Facebook** «о неудалении экстремистских материалов в отношении русских, и не надо».

«В стройных рядах радетелей за нацбезопасность выступают известные представители американского истеблишмента: небезызвестный Леон Панетта (экс-министр обороны США и экс-директор ЦРУ, среди прочего — член Совета директоров Oracle), Фрэнсис Таунсенд (экс-помощник Президента США по контртерроризму и национальной безопасности), Джеймс Клэппер (экс-директор Национальной разведки), Джей Джонсон (экс-министр внутренней безопасности) и другие, не менее примечательные личности», — сообщила дипломат, говоря об авторах письма к конгрессу.

Захарова также пояснила, почему экс-представители американских спецслужб «высказались по столь животрепещущей теме».

«Многие являются акционерами и членами советов директоров крупных корпораций, в т.ч. IT-сектора. Вот так американские власти, спецслужбы, корпорации и крупные медиахолдинги слились в страстных объятиях. Понять, где начинается борьба за свободу слова и заканчивается сама свобода слова, порой решительно невозможно. Главное, что называют они это демократией», — отметила представитель МИД РФ.

Захарова также заявила, что деятелей разведсообщества, обратившихся к конгрессу, объединяют не только «закономерности карьерного пути», но и особое «внимание» к России.

«Все они активно раскручивали фейк о якобы имевшем место российском вмешательстве в американские выборы, — рассказала дипломат. — <...> Навязчивая идея-фикс «разобраться с Россией» по-прежнему не отпускает некоторых представителей силового истеблишмента США, это всего лишь повод, ширма для того, чтобы сохранить в руках технологических монополий почти бесконтрольную власть над общественным мнением не только в самих США, но и по всему миру».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

РИА Новости

© Пресс-служба МИД РФ

Захарова добавила, что «за громкими и порой красивыми лозунгами о демократии скрываются вполне прагматичный и циничный расчёт».

Она также упомянула Илона Маска, который сообщил о готовности приобрести все акции Twitter.

«И тут Илон Макс решил заглянуть в интернет-магазин…», — написала официальный представитель МИД РФ.

Стоит отметить, что свою озабоченность относительно возможной покупки Маском всех акций Twitter уже высказали в Демократической партии. В частности, глава юридического комитета сената США демократ Дик Дурбин опасается возвращения в соцсеть 45-го американского президента Дональда Трампа при Маске, что, по мнению Дурбина, «не в интересах американцев».

«Выявить и обезвредить»

Напомним, на прошлой неделе американские СМИ распространили открытое письмо от бывших официальных лиц Министерства обороны, разведывательных служб, Министерства внутренней безопасности и Кибернетического командования США, которые призывают провести обзор «предлагаемого конгрессом законопроекта, касающегося технологических компаний, на предмет соответствия интересам национальной безопасности».

Как уточнили авторы письма, речь идёт о проекте закона палаты представителей и сената, который предусматривает «недискриминационный доступ» для всех «бизнес-пользователей», включая «иностранных конкурентов», на американские цифровые ресурсы.

«Законопроект непреднамеренно ограничит способность этих платформ бороться с дезинформацией и гарантировать безопасность своих пользователей в США и остальном мире», — считают составители письма.

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В обращении в конгрессу также говорится, что между авторитаризмом и демократией «назревает битва, в которой первый использует все доступные ему средства, включая масштабную кампанию по дезинформации и угрозы проведения кибератак, чтобы изменить существующий миропорядок».

«Мы должны ответить на эти глобальные вызовы, — говорится в письме. — В условиях повышенной опасности американские технологические компании начали более активно взаимодействовать с государственными органами США и их союзниками в целях повышения коллективной обороноспособности».

Отмечается, что как в общественном пространстве, так и «за кулисами» эти компании приняли оперативные меры для блокировки «злонамеренных акторов на своих платформах».

«Такое партнёрство позволило выявить и обезвредить ряд серьёзных угроз безопасности, исходящих от России», — утверждают авторы документа.

Как они считают, нельзя допустить, чтобы перед лицом «этих растущих угроз» американские законодатели непреднамеренно подрывали способность американских технологических платформ противостоять увеличивающимся рискам дезинформации и кибератак, «особенно в то время, когда Запад по-прежнему полагается на масштаб и охват этих компаний, чтобы давать отпор Кремлю».

Здание конгресса США

Gettyimages.ru

© Michael Duva

«Мы призываем комитеты конгресса, занимающиеся вопросами национальной безопасности, включая комитеты палаты представителей и сената по вооружённым силам, разведке и внутренней безопасности, провести обзор всех законопроектов, которые могут помешать ключевым американским технологическим компаниям в их борьбе против угроз в киберпространстве и рисков национальной безопасности, обусловленных усилением авторитаризма России и Китая в цифровой среде», — говорится в письме.

Подчёркивается также, что подобный обзор позволит гарантировать, что «предлагаемые законопроекты не дают преимуществ» противникам Соединённых Штатов.

«Устанавливают настоящую цензуру»

Как отметил заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, IT-гиганты вроде Google и Meta, которые имеют «теснейшие контакты с американскими спецслужбами», фактически «проводят цифровой диктат и способствуют формированию тоталитарного общества, причём не только на территории США».

«Такого рода компании, по сути, распространяют своё влияние и политику на значительную часть мира. Таким образом формируется единое унифицированное информационное пространство, в котором активно проходят информационные атаки на недружественные политические силы и страны», — заявил эксперт в комментарии RT.

Наиболее ярким примером Шаповалов назвал «недавнее цифровое нападение» компании Google на Россию. В частности, он напомнил о блокировке аккаунта телеканала «Дума ТВ» на видеохостинге YouTube, а также доступа к записи брифинга Марии Захаровой от 17 марта и официальному каналу главы Республики Крым Сергея Аксёнова. Кроме того, администрация YouTube ограничила доступ ко всем каналам RT и RTД, а также других российских СМИ. К подобным ограничениям прибегли и Facebook с Twitter.

При этом Шаповалов отметил, что сравнимая по своей мощи атака в этих соцсетях была произведена IT-компаниями на Дональда Трампа, аккаунт которого заблокировал Twitter, доступ к странице 45-го президента США был также ограничен Facebook, Instagram**, Snapchat, Twitch.

«Кроме того, связанные с Трампом страницы заблокировали также YouTube, голосовой и видеомессенджер Discord, фотохостинг Pinterest и другие платформы. Google и Apple удалили из своих магазинов приложений соцсеть Parler, в которую планировали перейти сторонники Трампа», — отметил Шаповалов.

Как подчеркнул эксперт, все эти ограничения — с одной стороны, проявления «информационной войны против неугодных», а с другой — «зажим свободы слова».

«Причём всё это происходит в абсолютно недемократической форме, поскольку сопровождается невозможностью публиковать данные, которые не соответствуют информационной политике этих ресурсов, существование которой уже налицо», — уверен Шаповалов.

По его мнению, прикрываясь «российским кейсом и сообщениями якобы о дезинформации» в США IT-компании «устанавливают самую настоящую цензуру», которая никак не соотносится с принципами демократии.

«Американские спецслужбы и лица, связанные с ними, хотят сохранить этот порядок вещей. Ведь цифровой диктат используется для реализации совершенно конкретных политических целей — демонизация России и других неугодных, а также тотальный контроль и неограниченная власть как в США, так и в глобальном измерении», — сказал Шаповалов.

По его словам, об этом же свидетельствует ситуация вокруг сделки Илона Маска по покупке Twitter.

«Ему будет достаточно сложно завершить сделку по приобретению этой соцсети, поскольку на него оказывается значительное давление, в первую очередь со стороны демократов. Ведь подобного рода сделка означает, что они могут потерять контроль над этой соцсетью», — отметил эксперт.

Американский президент Джо Байден в конгрессе США

AFP

© Shawn Thew

Политолог-американист Малек Дудаков придерживается схожей позиции. Впрочем, по его словам, несмотря на серьёзное давление либерального истеблишмента, «сделка уже перешла в заключительную стадию».

«Я не вижу законных оснований для её отмены. Тем не менее Маска ждут самые неприятные последствия. Со стороны находящихся у власти в США демократов будут попытки уличить его в нарушении закона, устроить ему трудности в других сферах. Например, корпорация Tesla получает финансирование от государства, и с этим могут тоже начаться сложности», — заявил аналитик в беседе с RT.

Дудаков отметил, что в США сейчас идёт настоящая «охота на ведьм».

«Причём она ведётся даже против тех, кто занимает нейтральную позицию в вопросе противостояния России и Украины. Кроме того, это касается вообще всех, кто не принадлежит к американскому либеральному истеблишменту, который, желая удержаться у власти, побеждать на выборах и воевать в информационных войнах с РФ и другими оппонентами коллективного Запада, использует в своих целях тесные связи с IT-гигантами», — полагает эксперт.

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По словам Дудакова, то, как американские IT-компании, включая Google, Facebook и Twitter, модерируют контент на своих платформах, «отвечает всем признакам цензуры в чистом виде».

«Это цензура против инакомыслящих, которая направлена в том числе на тех, кто не осуждает Россию или же ей симпатизирует, а также просто не нравится либеральному истеблишменту», — считает аналитик.

Дудаков уверен, что через IT-корпорации в США американские спецслужбы и представители Демпартии в Вашингтоне «могут преследовать свои цели по демонизации России» и других неугодных стран, «а также давать указания о том, какой контент заблокировать».

«Цифровые монополии и разведка США тесно связаны друг с другом и постоянно сотрудничают. Деятельность IT-гигантов во многом направлена на противостояние с другими странами, в первую очередь с Россией», — заключил аналитик.

* Meta Platforms Inc (владелец Facebook и Instagram) — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

** Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.