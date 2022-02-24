Роскомнадзор потребовал снять ограничения со страницы канала «Звезда» в Facebook
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Также регулятор потребовал пояснить причины введения ограничений.
В письме РКН, направленном в Meta, говорится, что блокировка официальной страницы российского СМИ со стороны Facebook «нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней для российских пользователей».
Ранее Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать YouTube-канал главы ДНР Дениса Пушилина.