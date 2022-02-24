Роскомнадзор потребовал снять ограничения со страницы канала «Звезда» в Facebook

Роскомнадзор потребовал от компании Meta снять ограничения со страницы телеканала «Звезда» в Facebook.

Также регулятор потребовал пояснить причины введения ограничений.

В письме РКН, направленном в Meta, говорится, что блокировка официальной страницы российского СМИ со стороны Facebook «нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней для российских пользователей».

Ранее Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать YouTube-канал главы ДНР Дениса Пушилина.