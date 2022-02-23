Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать YouTube-канал главы ДНР Пушилина

Роскомнадзор направил руководству компании Google LLC письмо с требованием разблокировать YouTube-канал главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина.

«23 февраля Роскомнадзор направил руководству компании Google LLC письмо с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с YouTube-канала «Денис Пушилин», принадлежащего главе Донецкой Народной Республики Д.В. Пушилину», — говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается, подобные действия администрации YouTube нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.

Ранее стало известно, что YouTube заблокировал канал Пушилина.

4 февраля администрация YouTube заблокировала каналы Министерства информации и Управления Народной милиции ДНР.

Видеохостинг также удалил канал Луганского информационного центра без объяснения причин.