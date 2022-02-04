YouTube удалил канал Луганского информационного центра без объяснения причин
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«Минувшей ночью был удален канал Луганского информационного центра в популярном видеохостинге YouTube, причём это было сделано крайне бесцеремонно, без предупреждений и уведомлений. За что, почему, как, непонятно», — сказал он.
Мешковой добавил, что ранее агентство уже сталкивалось с блокировкой канала на определённое время.
Крое того, минувшей ночью YouTube также удалил каналы Государственной телерадиокомпании самопровозглашённой ЛНР и пресс-службы управления Народной милиции Республики, сообщил главред ЛИЦ.