YouTube ограничил доступ к каналам RT и RTД

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Администрация YouTube ограничила доступ ко всем каналам RT и RTД.
YouTube ограничил доступ к каналам RT и RTД
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При попытке зайти на канал видеохостинг сообщает, что «этот канал недоступен для просмотра» в России.

RT по-прежнему можно найти на других площадках, в том числе на RUTUBE, «ВКонтакте».

11 марта администрация американского видеохостинга YouTube, который принадлежит Google, объявила, что незамедлительно блокирует каналы российских СМИ, финансируемых государством.

Также компания будет удалять весь контент о военной спецоперации России на Украине, который «нарушает его политику».

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