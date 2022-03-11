YouTube ограничил доступ к каналам RT и RTД
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При попытке зайти на канал видеохостинг сообщает, что «этот канал недоступен для просмотра» в России.
RT по-прежнему можно найти на других площадках, в том числе на RUTUBE, «ВКонтакте».
11 марта администрация американского видеохостинга YouTube, который принадлежит Google, объявила, что незамедлительно блокирует каналы российских СМИ, финансируемых государством.
Также компания будет удалять весь контент о военной спецоперации России на Украине, который «нарушает его политику».