YouTube ограничил доступ к каналам RT и RTД

Администрация YouTube ограничила доступ ко всем каналам RT и RTД.

При попытке зайти на канал видеохостинг сообщает, что «этот канал недоступен для просмотра» в России.

RT по-прежнему можно найти на других площадках, в том числе на RUTUBE, «ВКонтакте».

11 марта администрация американского видеохостинга YouTube, который принадлежит Google, объявила, что незамедлительно блокирует каналы российских СМИ, финансируемых государством.

Также компания будет удалять весь контент о военной спецоперации России на Украине, который «нарушает его политику».