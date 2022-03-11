YouTube заблокирует каналы российских СМИ и удалит «нарушающий правила» контент об Украине

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Администрация видеохостинга YouTube, который принадлежит Google, объявила, что незамедлительно блокирует каналы российских СМИ, финансируемых государством, а также будет удалять весь контент о военной спецоперации России на Украине, который «нарушает его политику».
YouTube заблокирует каналы российских СМИ и удалит «нарушающий правила» контент об Украине
  • Gettyimages.ru

Поводом для такого решения стали «руководящие принципы», которые запрещают «преуменьшение» значения задокументированных «насильственных событий», говорится в заявлении.

«Сейчас мы удаляем контент о вторжении России на Украину, который нарушает эту политику», — сообщил видеохостинг.

Также блокируется доступ к каналам, «связанным с российскими государственными СМИ по всему миру».

8 марта YouTube заблокировал канал телеведущего ВГТРК Владимира Соловьёва «Соловьёв Live».

Также видеохостинг заблокировал канал футбольного клуба ЦСКА.

В европейском офисе компании Google сообщили об удалении с YouTube сотни каналов и тысячи видео за последние несколько дней на фоне событий на Украине.

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