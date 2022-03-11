YouTube заблокирует каналы российских СМИ и удалит «нарушающий правила» контент об Украине
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Поводом для такого решения стали «руководящие принципы», которые запрещают «преуменьшение» значения задокументированных «насильственных событий», говорится в заявлении.
«Сейчас мы удаляем контент о вторжении России на Украину, который нарушает эту политику», — сообщил видеохостинг.
Также блокируется доступ к каналам, «связанным с российскими государственными СМИ по всему миру».
8 марта YouTube заблокировал канал телеведущего ВГТРК Владимира Соловьёва «Соловьёв Live».
Также видеохостинг заблокировал канал футбольного клуба ЦСКА.
В европейском офисе компании Google сообщили об удалении с YouTube сотни каналов и тысячи видео за последние несколько дней на фоне событий на Украине.