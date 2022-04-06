Захарова прокомментировала блокировку видео брифинга МИД в YouTube

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала блокировку доступа к видео брифинга российского МИД в YouTube.
Захарова прокомментировала блокировку видео брифинга МИД в YouTube
  • Gettyimages.ru

По её словам, «YouTube совершил очередной акт неприкрытой цифровой цензуры в отношении верифицированного аккаунта МИД России».

В частности, был заблокирован доступ к записи брифинга Захаровой от 17 марта.

«Это же просто какое-то варварское нарушение основополагающих норм свободного доступа к информации со стороны площадки», — сказала она.

Захарова предположила, что блокировка могла быть связана с данными о биолабораториях на Украине, о которых она говорила на брифинге, поскольку от западной аудитории скрывают такую информацию.

По её словам, в МИД оставляют за собой право обратиться и в компетентные органы России на предмет принятия надлежащих мер в контексте блокировки.

Ранее Захарова прокомментировала просьбу британского Минобороны к YouTube удалить видео интервью министра обороны Бена Уоллеса с российскими пранкерами Лексусом и Вованом.

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