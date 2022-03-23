Захарова отреагировала на просьбу Британии к YouTube удалить ролик с Беном Уоллесом

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала просьбу британского Минобороны к YouTube удалить видео интервью министра обороны Бена Уоллеса с российскими пранкерами Лексусом и Вованом.
Захарова отреагировала на просьбу Британии к YouTube удалить ролик с Беном Уоллесом
  • © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

«В своём заявлении ведомство указало, что видеоролики представляют «значительный риск национальной безопасности Великобритании». В интервью непонятно кому британский министр обороны заявил, что посоветуется с Борисом Джонсоном на предмет предоставлении Украине помощи в разработке ядерного оружия и будет поддерживать Украину как друга в любом выборе в этой сфере», — написала дипломат в Telegram.

Захарова выразила мнение, что интервью главы МИД Британии Лиз Трасс «представляют значительно больший риск национальной безопасности Британии».

«Так как угрожают ментальному здоровью нации», — заключила она.

23 марта стало известно, что британское Министерство обороны попросило YouTube удалить запись разговора главы Бена Уоллеса с российскими пранкерами Лексусом и Вованом, один из которых выдал себя за премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

В Лондоне утверждают, что эти видеоролики представляют значительный риск национальной безопасности Соединённого Королевства.

Как сообщало РИА Новости, пранкеры Вован и Лексус заявили, что они смогли провести видеоконференцию с Уоллесом от имени Шмыгаля 17 марта.

За сутки в канале Вована в YouTube было опубликовано шесть фрагментов разговора. Речь шла о статусе Украины в НАТО, поставках вооружения, участии иностранных наёмников в боевых действиях на Украине и возможной украинской ядерной программе.

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